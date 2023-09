Dans sa première entrevue depuis sa sortie de prison, Mario Lirette revient sur son séjour derrière les barreaux

Une fraude l’a mené derrière les barreaux. Après huit mois à Bordeaux, Mario Lirette est maintenant en liberté conditionnelle et tente de refaire sa vie. Il entend raconter son expérience dans une conférence pour éviter aux gens des erreurs telles que les siennes...

DES DRAMES SOUS SES YEUX

À Bordeaux, il a séjourné dans l’aile E, dont l’aspect trahit l’âge (elle date du début des années 1900). À quoi ressemblait le quotidien de Mario derrière les barreaux, outre le fait qu’il cohabitait avec des souris et des coquerelles? «Je travaillais à la buanderie à 5,05 $ l’heure; je me suis ramassé 2600 $!» laisse-t-il fièrement tomber. Il dit avoir été un bon garçon «en dedans». «Je n’ai pas été en danger, j’ai respecté les règles, je me suis mêlé de mes affaires. Je ne me mêlais pas aux deals de drogue, je ne fumais pas de tabac et je ne posais pas trop de questions.»

Il a fait profil bas. «Puisque je suis entré en prison pour fraude, les codétenus auraient pu penser que j’avais caché de l’argent quelque part et s’en prendre à moi. Mais j’étais du bon côté de la médaille. Il y avait des gars qui, grâce à mon statut de personnalité, cherchaient plus à me protéger qu’à me faire du trouble.»

Photo : Valerie Blum / TVA Publ

Mario a été témoin de petits incidents dérangeants et de grands drames terribles. «Tous les jours, il y avait quelque chose: des accrochages, des règlements de comptes, des suicides, des tentatives de meurtre ou encore des overdoses.» Des colocs allaient et venaient dans sa cellule pour jaser. Et il y a eu des moments de solitude. «La prison est vraiment un endroit pour réfléchir. Tu peux rentrer là en maudit, mais quand tu passes huit mois dans une cellule, tu réfléchis. Tu ne sors pas de prison avec la même attitude que quand tu es entré. C’est facile d’entrer en prison, en sortir est beaucoup plus difficile!»

