Découverte d’un nouvel animal: voyez le tout premier mélange entre un chien et un renard

Une étude a confirmé l’existence du tout premier «dogxim», un animal hybride qui serait né de l’accouplement entre une femelle renard et un chien domestique, tandis que l’animal aurait été découvert après avoir été heurté par un véhicule au Brésil.

«C’était un animal surprenant [...] Elle n’était pas aussi docile qu’un chien, mais elle n'avait pas non plus l'agressivité attendue d'un canidé sauvage lorsqu'il est manipulé», a révélé Flavia Ferrari, une écologiste qui a travaillé avec l’animal durant sa convalescence, en entrevue avec «The Telegraph» mercredi.

Taille moyenne, pelage noir, long museau: une étude plus poussée de l’ADN de l’animal a récemment confirmé qu’il s’agirait bel et bien de la toute première hybridation entre un chien et un renard, après que l’animal ait été découvert en 2021 à la suite d’un accident avec un véhicule.

Blessée, la petite femelle avait été amenée d’urgence chez le vétérinaire, où les employés auraient été incapables de conclure la nature de leur curieuse patiente, aux traits attribuables aux deux espèces: si elle jappait notamment comme un chien, elle possédait également une fourrure épaisse semblable à celle d’un renard.

«Parfois, elle se laissait toucher ou même caresser, et interagissait, et parfois jouait même avec des jouets», aurait poursuivi Flavia Ferrari.

L’animal en question a été surnommé «dogxim» par des chercheurs universitaires pour mélanger «dog» («chien» en anglais) et «graxaim-de-campo», qui signifie «renard d'Aszara» d’où proviendrait son héritage, en portugais.

Après des études plus poussées, les scientifiques auraient établi que ce nouveau croisement possèderait 76 chromosomes – tandis que les chiens en auraient 78 et les renards, 74.

Malheureusement, l’animal «unique», selon les mots du Dr Rafael Kretschmer, qui aurait effectué l'analyse génétique, serait décédé cette année de cause inconnue.