Des profs de Québec se prononcent pour la grève générale illimitée

Un pas de plus a été franchi jeudi vers une grève des enseignants : les profs de deux centres de services scolaires de Québec ont approuvé à 96,5 % un mandat de grève générale illimitée, à exercer « au moment jugé opportun ».

Le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ) a convoqué ses 7000 membres à ExpoCité jeudi soir pour qu’ils se prononcent lors d’une assemblée générale.

Près de 2200 d’entre eux étaient présents, provenant des centres de services de la Capitale et des Premières-Seigneuries.

La file pour entrer au Centre de foires s’est d’ailleurs étirée sur plusieurs dizaines de mètres en début de soirée. L’assemblée générale a débuté avec environ une heure de retard.

« C'est avec une grande fierté et beaucoup de fébrilité que je prends acte du résultat de ce soir », a déclaré le président du SERQ, François Bernier, en fin de soirée jeudi.

« Les enseignantes et enseignants de la région de Québec sont définitivement engagés et mobilisés pour améliorer leur quotidien et celui des élèves », a-t-il ajouté.

La grève générale illimitée est la seule proposition qui a été soumise aux membres par l’exécutif syndical.

Le SERQ est affilié à la Fédération autonome de l’enseignement, qui regroupe neuf syndicats locaux représentant plus de 40 % des profs de la province.

Les cinq autres syndicats qui ont eu à se prononcer jusqu’à maintenant sur ce mandat de grève générale illimitée l’ont aussi approuvé avec une très forte majorité.

La décision de déclencher la grève se prendra de façon concertée avec la FAE, qui a indiqué la semaine dernière avoir réduit ses demandes à la table de négociation dans le but d’en venir à une entente.

Les enseignants réclament des mesures pour alléger la tâche des enseignants et la lourdeur des classes, où l’on retrouve souvent plusieurs élèves en difficulté, de même que des meilleures conditions salariales.

« On entend les membres qui nous parlent de leur niveau de fatigue et de colère face à ce qu’ils vivent dans les classes. La mobilisation, elle est là », avait affirmé M. Bernier un peu plus tôt dans la journée jeudi.

De leur côté, les enseignants des centres de services des Découvreurs et des Navigateurs, sur la Rive-Sud, sont affiliés avec la Centrale des syndicats du Québec qui consultera ses membres à partir de la semaine prochaine concernant un mandat de débrayage pouvant aussi aller jusqu’à la grève générale illimitée.