Des toilettes mixtes, non merci

Le débat quant à la pertinence d’avoir des toilettes mixtes dans nos écoles déchaîne les passions. Le ministre Drainville a décidé qu’il n’était pas question d’enlever les toilettes dites « genrées » de nos écoles, mais qu’il est plutôt raisonnable d’avoir des toilettes individuelles pour ceux et celles qui ne souhaitent pas se soulager dans les blocs sanitaires plus « traditionnels ».

Ce qui est surréaliste, c’est la place que prend ce débat. Est-ce que les toilettes mixtes sont désormais la seule manière pour une société de démontrer qu’elle est inclusive et progressiste ? Va-t-on commencer à comparer la ségrégation sexuelle dans les toilettes à la ségrégation raciale qui faisait rage chez nos voisins du Sud ? Va-t-on avoir notre Rosa Parks de la toilette mixte ?

C’est franchement hallucinant.

Et je me demande pourquoi on commence dans les écoles primaires et secondaires. Comment se fait-il que ce ne soit pas dans les universités ou dans les centres commerciaux où l’implantation des premières toilettes mixtes est introduite ? Il semble évident que lorsqu’on bouscule des évidences comme celles des toilettes genrées, on mène ces changements auprès des adultes avant de les tester sur les enfants.

Au-delà du débat, comment se fait-il que notre ministre de l’éducation ait à « gérer » les pictogrammes identifiant les toilettes dans nos écoles ? Notre système éducatif craque de partout, les plafonds tombent sur les élèves, la pénurie de main-d’œuvre fait rage, le régime pédagogique est à revoir, les enfants en difficulté en arrachent, mais non, on lui demande de trancher une question relativement futile qui ne touche qu’une infime minorité de la population scolaire qui aurait dû se régler localement.

Évidemment, ces questions pourraient revenir de plus en plus. Il est impératif de dépolitiser ces questions, de laisser les scientifiques déterminer la marche à suivre et de respecter aussi la capacité d’adaptation de la société. Il ne s’agit ni de transphobie, ni de fermeture, ni de discrimination. C’est tout simplement du gros bon sens.