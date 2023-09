DUPUIS-MAILHOT, Stella



À Oka, le 3 septembre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Stella Dupuis, épouse de feu Monsieur Maurice Mailhot.Elle laisse dans le deuil, son fils Eddy (Suzanne), ses petits-enfants: Mathieu (Sarah) et Ève (Alexandre), ses arrière-petits-enfants: Stella et Heidi, sa belle-fille Kathy, sa soeur Colette (Thomas) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle laisse également dans le deuil ses nombreux élèves, rencontrés au cours de ses 35 années d'enseignement.Elle est allée rejoindre son époux Maurice et son fils Christian.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Riverside pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Selon ses volontés, aucune cérémonie ni funérailles ne seront célébrées.www.salonsfunerairesguay.com