Grands festivals de cinéma: nos réalisatrices brillent partout

Six ans après la mise en place de mesures pour atteindre la parité hommes-femmes au cinéma, les réalisatrices québécoises brillent dans tous les grands festivals en 2023.

Présente jeudi au Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) avec son dernier-né, Solo, la cinéaste Sophie Dupuis revient tout juste du prestigieux Festival international du film de Toronto (TIFF), là où sa collègue Chloé Robichaud a lancé son plus récent long métrage, Les jours heureux.

D’ailleurs, des huit films québécois sélectionnés au TIFF cette année, cinq étaient l’œuvre de réalisatrices, dont Simple comme Sylvain, de Monia Chokri, qui fera la clôture du FCVQ, samedi.

Au printemps, Monia Chokri avait dévoilé son film dans la section Un certain regard du Festival de Cannes. Il y a deux semaines, elle était la vedette d’une classe de maître à la Mostra de Venise.

Au même endroit, la cinéaste Ariane Louis-Seize a remporté le Prix de la meilleure réalisation de la section Venice Days pour Vampire humaniste cherche suicidaire consentant.

C’est tout ? Que non ! Les deux films québécois qui affichent les meilleurs résultats en salle jusqu’à maintenant en 2023 ? Le temps d’un été, de Louise Archambault, et Les hommes de ma mère, d’Anik Jean.

Photo les archives Martin Alarie/Agence QMI

Solidaires

Rencontrée au FCVQ, Sophie Dupuis voit dans ce raz-de-marée féminin une démonstration que les initiatives de la SODEC et de Téléfilm Canada pour favoriser un meilleur accès des réalisatrices aux budgets de production ont « très bien fonctionné », mais qu’elles ne sont plus nécessaires.

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

« Nous avons énormément de talent, nous sommes célébrées partout, nous gagnons des prix partout et le public est au rendez-vous », dit-elle.

Monia Chokri se réjouit de la solidarité qu’elle observe entre les cinéastes québécoises.

« Je pense à Chloé, à Sophie, mais aussi à la réalisatrice de Bungalow (Lawrence Côté-Collins), que j’ai rencontrée à Angoulême le mois dernier. On communique entre nous. On est toujours en train de suivre nos carrières respectives, de s’encourager et d’être contentes les unes pour les autres. »

Basculement

Le directeur du FCVQ et réalisateur Hugo Latulippe affirme avoir choisi Solo et Simple comme Sylvain pour leurs qualités artistiques et non parce que ce sont des œuvres réalisées par des femmes.

Il se réjouit néanmoins de constater que « nous sommes rendus au basculement ».

« Le cinéma et la narration du monde en général ont en général été faits par des hommes jusqu’à maintenant. Il y a 15 ans, il y avait très peu de femmes réalisatrices dans le monde. Jane Campion a longtemps été la seule femme à avoir remporté la Palme d’or. Je pense qu’il faut se faire raconter des histoires et le monde par des femmes. »

Ce qu’il reste à faire

Même si les réalisatrices ont franchi un bon bout de chemin, la ligne d’arrivée n’est pas franchie.

La parité dans l’octroi des subventions pour les films à gros budget n’est pas atteinte, « mais je pense que ça s’en vient assez rapidement », prédit Sophie Dupuis.

Monia Chokri plaide pour sa part en faveur de comités de sélection paritaires dans les festivals. « C’est par là que ça doit passer pour que les programmations reflètent plus ce qui se passe dans le monde. »

Avec la collaboration de Maxime Demers