Grave collision à Thetford Mines: l'alcool ou la drogue au volant en cause?

Deux hommes ont été grièvement blessés dans une collision survenue mercredi soir dans le secteur de Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches, où l’alcool pourrait être en cause.

L’accident est survenu sur le boulevard Frontenac Ouest, à proximité de la rue du Parc, vers 22h50.

Un homme de 39 ans a soudainement dévié de sa voie pour percuter l’automobiliste de 19 ans qui venait en sens inverse.

Les deux individus ont été grièvement blessés lors de l’impact. « Ils ont été transportés d’urgence à l’hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie », précise Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon toutes vraisemblances, le conducteur de 39 ans aurait eu les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. Une prise de sang a été effectuée à l’hôpital.

Une expertise mécanique sera aussi menée sur les véhicules pour écarter toute autre hypothèse.

« Un policier formé en enquête-collision s’est rendu sur place pour tenter d’éclaircir les causes et circonstances de l’événement », indique Mme Bernard.