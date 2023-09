«House of Kardashian»: première bande-annonce explosive

La controverse n’est jamais très loin quand on parle de la famille Kardashian. Si on en croit la première bande-annonce qui vient d’être dévoilée, la docusérie House of Kardashian risque d’en ajouter une couche.

« Kimberly a calculé dès le début : "Comment est-ce que je deviens célèbre ?"» lance Caitlyn Jenner, l’ex-partenaire de Kris Jenner, la maman du clan, au début de la bande-annonce. Joe Francis, ami de la famille, ajoute : « La sex tape avait un but. C’était pour créer une controverse. »

Le ton est donné pour cette docusérie en trois volets réalisée par Katie Hindley, qui aborde la montée vers la célébrité du clan Jenner-Kardashian ainsi que son influence sur la culture populaire. Comment ? En mettant notamment de l’avant des personnes très proches de la riche famille ainsi que des images inédites.

À la question « Comment c’était de travailler avec votre femme? » Caitlyn Jenner pouffe. Rappelons que Kris et Caitlyn Jenner ont finalisé leur divorce en décembre 2014, après plus de 22 ans de mariage.

Si c’est loin d’être la première fois que le public aura un regard privilégié sur la vie des Kardashian, cette docusérie a une approche différente : aucun membre de la famille n’a eu son mot à dire sur sa création, contrairement aux émissions de téléréalité à leur sujet.

Cette nouvelle docusérie paraît alors que la tension semble au plus haut point dans la quatrième saison de la téléréalité The Kardashians. Dans la bande-annonce récemment dévoilée, on peut entendre Kourtney traiter Kim de sorcière.

House of Kardashian sera disponible le 8 octobre sur Sky Documentaries et le service d’écoute en continu Now. La quatrième saison de la série The Kardashians s’amorcera le 28 septembre.