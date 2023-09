Il écope de 20 mois de prison: un pirate a eu accès aux infos de tous les profs

Un pirate informatique coupable d’avoir eu illégalement accès aux informations personnelles de tous les enseignants du Québec, qu’il vendait à 10 $ la pièce, a écopé de 20 mois de prison même s’il jurait avoir changé.

« L’incarcération est la seule peine qui convienne », a tranché le juge Yves Paradis en condamnant Rath Pak, ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Pak, 44 ans, espérait s’en sortir avec de la prison à domicile et des travaux communautaires pour ses crimes qui remontent à 2017. À l’époque, celui qui prétendait avoir déjà piraté la Défense nationale avait ciblé le ministère de l’Éducation du Québec. Et son plan s’est avéré un succès, puisqu’il a eu accès à une base de données contenant les données personnelles de tous les profs du Québec, et même celles des retraités.

« Un nombre important ont été vendus », a expliqué le juge en rappelant que le manège de Pak avait duré 10 mois.

Ce dernier a expliqué que chaque profil valait 10 $, et que cela lui rapportait environ 600 $ mensuellement.

Informations complètes

Une perquisition à son domicile avait permis de trouver des documents concernant 45 enseignants. Et dans 24 cas, les profils contenaient les numéros d’assurance sociale, le courriel, des mots de passe, des numéros de téléphone, des adresses, des numéros de carte de crédit, et même des informations concernant des employeurs ainsi que d’anciennes adresses.

« Je voulais faire un peu d’argent », avait témoigné le pirate informatique en jurant vouloir revenir sur le « bon chemin ».

Photo Michaël Nguyen

Victimes anxieuses

Sauf que s’il espérait s’en sortir sans passer par la case prison, le juge en a décidé autrement, d’autant plus que le vol d’identité a des conséquences réelles sur les victimes.

« Ces crimes provoquent anxiété, détresse et un sentiment de violation de vie privée, a rappelé le juge. Corriger la situation s’avère un exercice laborieux, nécessitant temps et argent. »

Et même une fois le problème réglé, cela ne veut pas dire que la victime ne sera plus jamais fraudée, puisque les renseignements volés peuvent être réutilisés.

Ainsi, même s’il estimait que la peine de trois ans réclamée par Mes Geneviève Bélanger et Sarah Audrey Daigneault était trop élevée considérant toutes les circonstances de l’affaire, la prison à domicile et des travaux communautaires n’étaient pas appropriés.

Il a donc rejeté la suggestion de Me Andrew Nader de la défense, optant pour 20 mois d’incarcération, suivis d’une probation d’un an.

Plus tôt cette semaine, un Montréalais qui avait lui aussi eu accès à la base de données gouvernementale avait écopé de deux ans moins un jour d’incarcération, suivis d’une probation d’un an. Frédéric Lapointe, 44 ans, avait eu accès aux identités de 62 000 enseignants.