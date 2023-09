L'itinérance au Québec : une montée fulgurante que nous ne devons pas normaliser, mais combattre pour préserver la dignité humaine

L’itinérance est en montée fulgurante à travers le Québec. Tellement qu’on risque tous, gouvernements et citoyens, de finir par s’y habituer. Or, il ne faut surtout pas s’y résigner.

Encore moins se contenter béatement de « cohabiter » avec l’itinérance. Parce que dans une société riche comme la nôtre, cela voudrait dire que l’on accepterait de normaliser ce qui, dans les faits, tient de la misère humaine.

Vendredi, à Québec, aura lieu le Sommet municipal sur l’itinérance. Le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, y sera. Cette fois-ci, devant le désarroi des maires et mairesses, au lieu de leur demander de « baisser le ton », espérons qu’il saura se mettre en mode écoute.

Première piste

Une première piste repose dans une étude commandée par l’Union des municipalités du Québec à la firme AppEco analyse stratégique. Elle confirme toutefois une évidence.

Soit que d’offrir des logements aux sans-abri coûterait moins cher au trésor public que la brochette actuelle de refuges, soins hospitaliers, psychiatriques et autres, cantines, patrouilles policières, etc.

Radio-Canada rapporte que, selon l’étude, « une personne sans logis engendre des coûts de 72 521 $ par année pour la société », mais si on lui offre un logement permanent, le montant chute à 65 193 $.

La raison ? Avec la sécurité d’un chez-soi, le recours répété aux autres types de soins et refuges baisserait lui aussi.

Mais vous savez quoi ? L’argument le plus puissant n’est pas tant l’argent que la qualité de vie et la dignité que cette approche redonnerait aux itinérants. Et la dignité est une valeur fondamentale.

Vivre dans la dignité

On nous offre de mourir dans la dignité. Faudrait peut-être commencer par offrir à ceux que la vie a trop malmenés les moyens de vivre dans la dignité.

La même logique devrait s’appliquer dans plein de domaines. Un exemple parmi d’autres : pour moins cher et plus de dignité humaine, de vrais programmes élargis de soutien à domicile feraient mieux le boulot que la multiplication d’hébergements pour aînés et personnes handicapées.