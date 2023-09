Journée sans Facebook et Instagram: comment participer au grand boycottage de Meta?

Tous les Québécois sont invités à boycotter Facebook et Instagram vendredi, durant 24 heures, pour faire front commun contre le blocage de nouvelles sur les plateformes de Meta. Voici ce que vous devez savoir.

1. Restez tout simplement débranché

Tous les internautes du Québec sont encouragés à ne pas utiliser Facebook, Instagram ou encore Threads vendredi. Le compte à rebours est lancé dès minuit.

AFP

L’objectif est d’unifier la population contre Meta qui a décidé de bloquer les contenus d'actualité sur ses plateformes, rappelle Michaël Nguyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

« On vous demande de ne rien ouvrir du tout, même pas Messenger, explique-t-il. On veut envoyer un message fort à Meta que de bloquer les nouvelles au Canada, c’est inacceptable. On a le droit d’être souverain chez nous. Le gouvernement canadien a fait le projet de loi C-18 de façon légale, ce n’est pas à une entreprise américaine de nous dire quelle loi passer ou non. »

2. Soutenez plutôt vos médias

Le 15 septembre est aussi l’occasion pour les Québécois de s’abonner à leurs médias préférés et à leurs infolettres ou encore pour télécharger leur application mobile.

Photo courtoisie

« On devrait prendre le temps passé normalement sur les réseaux sociaux pour consulter l’information de qualité à la source, insiste Michaël Nguyen. Il faut aller sur les sites web des médias, ouvrir votre radio ou votre télévision pour écouter un bulletin de nouvelles. On sait qu’un citoyen bien informé est un citoyen faisant de meilleurs choix de société. »

Selon la FPJQ, le tiers des Canadiens s’informent seulement sur les médias sociaux. Chez les moins de 30 ans, la proportion grimpe à 50 %.

3. Une participation massive

Plusieurs médias, associations, organismes, syndicats, entreprises privées et même des partis politiques se joindront au mouvement vendredi.

AFP

Parmi eux, notons Québecor, des villes comme Laval, Longueuil ou Québec, le Conseil du patronat, l’Université de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Tous les internautes du pays sont d’ailleurs invités à boycotter Meta, en partageant le mot-clé « #journéesansmeta » avant vendredi.

4. Une entreprise loin d’être à la rue

La FPJQ rappelle que Meta a les coffres bien garnis et pourrait amplement soutenir nos salles de nouvelles. En 2021, la plateforme Facebook aurait encaissé 193 M$ grâce aux partages de nouvelles.

Photo AFP

« Une journée de boycottage comme vendredi, ça permet au moins de conscientiser la population sur Facebook qui bloque leurs nouvelles. Le but est de sensibiliser et créer un mouvement de pression. [...] On veut envoyer le signal qu’on se tient debout contre ce géant pour notre souveraineté », laisse tomber Michaël Nguyen.