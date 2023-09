La dette des consommateurs canadiens atteint 2,4 billions $

La dette à la consommation a atteint 2,4 billions $ au Canada dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, selon le plus récent rapport sur les tendances et perspectives en matière de crédit à la consommation d’Equifax Canada.

L’endettement non hypothécaire au pays a progressé lors du deuxième trimestre de 2023, s’établissant à une moyenne de 21 131 $.

Les soldes de cartes de crédit ont quant à elles atteint un sommet historique de 107,4 G$, d’après le rapport. Les dépenses par carte de crédit ont cependant ralenti pendant la même période.

« Les Canadiens ont modifié leurs habitudes de dépenses en raison de la volatilité économique actuelle », a expliqué par communiqué Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées chez Equifax Canada.

L’afflux de nouveaux utilisateurs de crédit a toutefois masqué l’augmentation de l’endettement non hypothécaire grâce à leur niveau d’endettement qui est beaucoup plus faible lors de leur arrivée dans le monde du crédit.

En effet, le nombre de consommateurs actifs de crédit avec moins de deux ans d’activité a connu un bond de 37,1 % pour le deuxième trimestre. Leur dette non hypothécaire a ainsi diminué de 10,2 % en moyenne par rapport à la même période de 2022.

À l’inverse, la même dette pour les consommateurs avec un historique de crédit de plus de deux ans a augmenté de 1,9 % pour atteindre une moyenne de 22 710 $.

« Les consommateurs prennent des décisions de crédit de plus en plus prudentes », a indiqué Mme Oakes. « Nous avons vu des consommateurs magasiner davantage pour obtenir la meilleure offre hypothécaire au moment du renouvellement et certains consommateurs passer à d’autres produits de crédit à un taux plus bas pour couvrir le coût d’achats importants. »

Moins de consommateurs ont par ailleurs pu régler le solde de leur carte de crédit au complet tous les mois. En juin dernier, près de 500 000 utilisateurs canadiens de crédit de plus étaient dans cette situation en comparaison d’il y a un an.

Taux d’endettement moyen au Québec et à Montréal