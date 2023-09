La multinationale québécoise Future Electronics vendue pour plus de 5 G$

Secouée par les allégations d’exploitation sexuelle touchant son propriétaire, Robert G. Miller, la multinationale québécoise Future Electronics sera acquise par l’entreprise taïwanaise WT Microelectronics pour plus de 5,1 milliards $.

• À lire aussi: Affaire Robert Miller: le juge doit se retirer pour apparence de partialité

• À lire aussi: Enquête pour avoir couché avec des mineures: Robert G. Miller démissionne de son poste de PDG

• À lire aussi: Le milliardaire Robert Miller qualifié d'«Epstein québécois» par une présumée victime

«Ce regroupement est une excellente occasion pour WT Microelectronics et Future Electronics de former conjointement un leader de l’industrie de classe mondiale», a déclaré le PDG de l’entreprise montréalaise, Omar Baig.

Fondée en 1968, Future Electronics compte 5200 salariés qui travaillent dans 170 bureaux situés dans 47 pays.

Pendant les six premiers mois de 2023, le distributeur de produits électroniques a enregistré des profits nets de 249 millions $ sur des revenus de 3,9 milliards $.

Siège social à Montréal?

Dans le communiqué publié jeudi, WT affirme vouloir établir «une structure à deux sièges sociaux à Taipei et à Montréal».

En février, M. Miller avait cédé son poste de PDG à M. Baig «pour se concentrer sur ses très sérieux problèmes de santé et consacrer son attention à la protection de sa réputation».

La veille, un reportage accablant de Radio-Canada avait soutenu que pendant des années, l’homme d’affaires avait payé des mineures pour coucher avec elles.

«M. Miller nie catégoriquement et avec véhémence les allégations malveillantes portées contre lui, confirme qu’elles sont fausses et totalement infondées, et qu’elles résultent d'un divorce amer. Elles sont maintenant répétées pour un gain financier. Une enquête policière a été menée à propos de ces allégations et les autorités ont déterminé qu’elles n’étaient pas fondées», avait alors soutenu Future Electronics.

Quelque 29 victimes présumées de Robert Miller ont déposé une demande d’action collective contre lui.

Fondée en 1993, WT Microelectronics a affiché des revenus de plus de 24 milliards $ en 2022. Cotée à la Bourse de Taïwan, l’entreprise vaut plus de 2,8 milliards $.