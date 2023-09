Espionnage présumé: deux diplomates américains, accusés d'avoir servi d'agents de «liaison», expulsés par Moscou

La Russie a annoncé jeudi l'expulsion de deux diplomates américains, accusés d'avoir servi d'agents de «liaison» pour un ex-employé russe arrêté en début d'année et soupçonné d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit en Ukraine.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les deux diplomates déclarés «persona non grata» sont le premier et deuxième secrétaires de l'ambassade américaine à Moscou, Jeffrey Sillin et David Bernstein. Ils «doivent quitter le territoire russe dans les sept jours», a précisé le ministère dans un communiqué.

