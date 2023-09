La taille du cerveau humain aurait diminué de 10 %, selon une étude

La taille du cerveau humain aurait rapetissé, perdant l’équivalent d’un citron vert, depuis la fin de la dernière ère glaciale, selon une récente étude.

Une équipe de chercheurs américains a utilisé des données sur des spécimens de fossiles anciens et modernes pour quantifier la perte de matière grise qui s’est produite entre 3000 et 5000 ans, selon une étude publiée dans la revue «Frontiers in Ecology and Evolution».

Cette période est considérée par les scientifiques comme une époque florissante pour les civilisations anciennes en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud où naquirent «des sociétés complexes et coopératives».

Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les cerveaux humains étaient restés de la même taille au cours des 150 000 dernières années, avec un volume moyen d’environ 1450 centimètres cubes, une taille qui a baissé de près de 10 % au cours des derniers millénaires.

«Nous avons perdu du tissu cérébral égal au volume d’un citron vert, ce n’est pas un tout petit éclat dont nous parlons», a déclaré Jeremy DeSilva, professeur de paléoanthropologie à l'Université Dartmouth College, au «Wall Street Journal».

«La plupart des gens pensent que l’évolution du cerveau se déroule de manière linéaire. Il pousse, atteint des plateaux et s’arrête», a expliqué le professeur au média américain, cité par le magazine «Geo».