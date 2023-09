L'aide internationale s'intensifie en Libye après les inondations meurtrières

L'aide internationale à la Libye s'intensifie jeudi après les inondations dévastatrices rappelant un tsunami qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans l'Est du pays, un bilan que l'ONU attribue en partie à l'héritage d'années de guerre et de chaos.

Cependant, l'accès à la zone sinistrée reste très difficile après la destruction de routes et de ponts, les dommages causés aux lignes électriques et téléphoniques coupées dans de vastes zones, où au moins 30 000 personnes se sont retrouvées sans abri.

Le déferlement d'eau dans la nuit de dimanche à lundi à Derna a rompu deux barrages en amont, provoquant une crue éclair de l'ampleur d'un tsunami.

Les dégâts sont énormes dans cette ville côtière de 100 000 habitants où des pâtés de maisons entiers, des voitures et un nombre incalculable de personnes ont été emportés dans la mer Méditerranée.

Les incertitudes demeurent sur le bilan des victimes. Les bilans avancés par les autorités libyennes varient d'un responsable à l'autre. Si le porte-parole du ministère de l'Intérieur au sein du gouvernement de l'Est a fait état mercredi de plus de 3 840 morts, le ministre lui-même, Issam Bouznigua, a parlé quelques heures plus tard de 2 794 morts à Derna et dans les autres villes de l'Est.

Jeudi, des habitants traumatisés, des plongeurs, des secouristes et des volontaires continuent de sortir des corps des décombres ou de les repêcher en mer. Des centaines de corps ont été déjà enterrés depuis la catastrophe, parfois dans des fosses communes.