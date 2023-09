Le Canadien coûte un bras aux Québécois

Ceux qui vont voir le Canadien au Centre Bell ne sont pas les seuls à qui leur passion pour la sainte flanelle coûte un bras.

Parlez-en au grand patron de Québecor, par exemple. Il reste encore trois ans à TVA avant que ne prenne fin le contrat ruineux d’un milliard et demi que TVA a signé avec Rogers pour les droits du hockey de la Ligue nationale. De son côté, Rogers, le géant canadien des télécommunications, ne doit pas être moins pressé de voir son contrat de 5,2 milliards avec la LNH arriver à terme. Si Rogers et sa chaîne Sportsnet ne se tirent pas trop mal de ce faramineux contrat – c’est du moins ce qu’on peut déduire à la lecture du rapport financier, encore qu’il ne soit pas si facile à décoder –, ce n’est pas du tout le cas de TVA.

Dans une récente entrevue au 98,5 avec Paul Arcand, puis lors d’un entretien avec le journaliste Francis Vailles, de La Presse+, Pierre Karl Péladeau n’a pas caché que TVA Sports fait mal à TVA, qui s’en tirerait assez bien si ce n’était de cette épine au pied. Le grand patron de Québecor a presque fait un mea culpa public pour avoir cru avec le maire Labeaume et ses partisans que les Nordiques reviendraient s’établir à Québec, une fois le nouvel amphithéâtre construit. C’était mal connaître le caractère rusé de Gary Bettman et l’appétit insatiable des gouverneurs de la LNH.

Ceux-ci sont loin d’être les seuls propriétaires de sports majeurs à avoir les dents aussi longues. En France, la Ligue de football (soccer) vient d’annoncer qu’elle mettra ses droits de télévision aux enchères à un prix plancher de 800 millions d’euros par saison (1,1 milliard $ CAN). Le contrat qui se termine était de 624 millions euros ! C’est donc une augmentation plus que substantielle. Aux États-Unis, les droits de la NFL augmentent de 5 % par année et ceux du basket, de 9 %. Compte tenu de l’inflation généralisée des droits, quel que soit le sport, il serait étonnant que ceux du hockey diminuent à la fin du contrat avec Rogers en 2026.

DES CHAÎNES SAIGNÉES À BLANC

Mais jusqu’à quand les sports professionnels pourront-ils compter sur les chaînes sportives pour amortir les salaires outranciers payés aux athlètes et gonfler les comptes de banque des propriétaires ? Depuis 2011, la valeur du Canadien de Montréal, par exemple, aurait augmenté de 400 %. Les chaînes sportives ne pourront continuer encore longtemps d’augmenter leurs tarifs sans que les téléspectateurs se rebiffent. Un pourcentage significatif d’abonnés abandonne d’ailleurs chaque année le câble et le satellite.

TOUS SONT TOUCHÉS

Même ceux qui ne s’intéressent pas aux sports subissent les contrecoups des droits prohibitifs qu’on paie pour les sports. Des chaînes généralistes doivent réduire leur programmation originale afin de compenser les chaînes sportives. La fin abrupte de l’émission Le monde à l’envers en est un triste exemple.

Les chaînes sportives elles-mêmes doivent se serrer la ceinture. Elles diminuent leurs budgets de production, elles coupent dans leurs effectifs et elles remercient des animateurs chevronnés. À TSN et à Sportsnet, les revenus augmentent, mais les profits diminuent. À TVA Sports, les revenus augmentent aussi, mais le déficit s’accentue.

Quelle que soit la chaîne sportive à laquelle ils sont abonnés, les amateurs doivent s’attendre à ce que le prix de leur abonnement augmente. De plus en plus chaque année, hélas !