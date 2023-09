Le DG des Rangers s’attend à voir son équipe relever le défi

La déception des dernières séries est consumée chez les Rangers de New York, qui entendent reprendre des habitudes gagnantes au moment où l’ère Peter Laviolette commence derrière leur banc.

Remplaçant Gerard Gallant qui a vu les Blueshirts s’incliner au premier tour éliminatoire en 2023, le nouvel entraîneur-chef aura le mandat de guider les Igor Shesterkin, Chris Kreider, Artemi Panarin, Alexis Lafrenière et autres porte-couleurs du club vers des succès éclatants. D’ailleurs, le président et directeur général Chris Drury ne s’attend à rien d’autre.

«Je pense que tous nos joueurs comprennent que pour réussir en saison régulière et en séries, vous devez prendre la situation en main dans les trois zones. Je crois que les gars sont prêts à relever ce défi proposé par Lavi et à avancer, a-t-il déclaré en point de presse, jeudi. Il s’agit d’une nouvelle année et d’une nouvelle mission. Tout le monde est enthousiaste à l’idée de non seulement entamer le camp d’entraînement, mais d’amorcer le calendrier régulier pour atteindre notre premier objectif, soit la qualification en éliminatoires.»

Pour ce faire, certains devront exceller. Le cas de Lafrenière a été maintes fois évoqué, le premier choix du repêchage 2020 de la Ligue nationale s’étant contenté de 91 points en 216 rencontres depuis le début de sa carrière. Cependant, d’autres ont beaucoup à se faire pardonner. Par exemple, Panarin voudra racheter sa maigre production de deux mentions d’aide en sept parties d’après-saison.

«Artemi est un joueur de classe mondiale et tous ceux le connaissant de près savent à quel point il est une bonne personne. Je sais qu’il a exprimé de la frustration au jour du bilan et qu’il a travaillé extrêmement fort cet été sur son jeu, physiquement et mentalement. Il veut disputer une autre campagne formidable afin de bénéficier d’une autre chance en éliminatoires. Selon moi, il se démène pour cela et réaliser un long parcours en séries», a considéré Drury.

Équipe imposante

En plus du talent, les Rangers comptent sur un bon physique, ce qui devrait représenter un atout... de taille. Drury a d’ailleurs ajouté du poids à l’effectif avec l’arrivée de vétérans comme Blake Wheeler et Nick Bonino. À ses yeux, le club a suffisamment de muscles pour se distinguer sur la patinoire.

«Je le crois. Wheeler joue dur, tout comme [Tyler] Pitlick. Jimmy [Vesey] a transformé son jeu afin d’être plus fort. Et nous savons ce que Goody [Barclay Goodrow] peut accomplir. Bonino ne craint pas de se diriger dans les zones compliquées. Nous avons plusieurs éléments pouvant jouer ainsi et ils aideront nos joueurs ayant de grandes habiletés à en faire de même», a prédit le DG.