Le frère d’Elon Musk détestait «avec passion» son ex-petite amie Amber Heard

Elon Musk a affirmé que son frère, Kimbal Musk, n'était pas fan de son ex-petite amie Amber Heard.

Le fondateur de Tesla et propriétaire de Twitter/X a fait cette révélation dans sa nouvelle biographie sortie mardi (12 sept. 23).

« (Kimbal) et ses amis la détestaient avec une passion encore plus forte que leur dégoût pour Justine Wilson, la première femme de Musk », peut-on lire dans un extrait du livre obtenu par The Times.

En abordant les relations de son frère dans la biographie, Kimbal Musk a révélé : « C'est vraiment triste qu'il tombe amoureux de ces personnes qui sont franchement méchantes avec lui. Elles sont belles, sans aucun doute, mais elles ont un côté très sombre, et Elon sait qu'elles sont toxiques. »

Grimes, qui a eu trois enfants avec Elon Musk, a commencé à sortir avec l'entrepreneur de la tech peu de temps après sa séparation d'Amber Heard, en 2018. La chanteuse a également décrit l'actrice d'Aquaman comme un « mal chaotique ».

« Dans Donjons et Dragons, je serais probablement une force chaotique mais bonne. Alors qu’Amber serait une mauvaise force chaotique », a déclaré la chanteuse de Genesis à l'auteur de la biographie d'Elon Musk, Walter Isaacson.

Dans le même temps, Amber Heard a partagé son amour pour le fondateur de SpaceX dans le livre et a admis qu'il prenait parfois des décisions controversées. « Je l'aime beaucoup », a avoué la star de Justice League. « Elon aime le feu, et parfois ça brûle. »