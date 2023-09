Les Capitales de Québec en avantage numérique

EVANSVILLE, Indiana – Deux équipes, un seul avion nolisé en direction de l’Indiana. D’un côté, une cinquantaine de membres des Capitales, dont les joueurs, le personnel de même que des partisans. De l’autre, moins d’une vingtaine de porte-couleurs des Otters d’Evansville. À travers tout ça, quelques membres des médias.

En avance 2 à 0 dans la finale 3 de 5, à l’aube du match de vendredi, les Capitales étaient aussi en avantage numérique dans le transport menant les deux formations vers l’État de l’Indiana, dans la journée de jeudi, depuis l’aéroport Jean-Lesage, à Québec. L’ambiance était d’ailleurs plutôt détendue chez les joueurs des Capitales à la suite des spectaculaires victoires signées, mardi et mercredi, au Stade Canac. Les représentants des Otters avaient forcément le cœur moins léger.

«C’est inexplicable ce qui se passe, a souligné le joueur québécois David Glaude, jeudi, en rappelant les circuits gagnants de Justin Gideon et Juremi Profar lors des deux premiers matchs de la finale. L’an dernier, on trouvait aussi des façons de gagner, mais ce n’était peut-être pas aussi spectaculaire et tout le monde met l’épaule à la roue.»

Conclure à l’étranger

Peu importe le résultat du ou des matchs qui suivront, la présente finale de baseball connaîtra son dénouement à Evansville.

L’organisation des Capitales vise un deuxième titre en autant de saisons dans la Ligue Frontière et un neuvième championnat au total depuis leur création, en 1999. Cela viendrait donner un merveilleux coup d’envoi aux festivités entourant le 25e anniversaire de l’équipe.

«Ça va leur prendre un miracle pour nous battre trois fois avec nos bons lanceurs partants qui arrivent, a estimé le gérant Patrick Scalabrini, avec confiance. On n’aurait pas été morts si on avait perdu mercredi soir, mais on s’en va là-bas avec le vent dans le dos.»

Fuentes au monticule

Le Panaméen Steven Fuentes sera au monticule pour les Capitales afin d’entamer le match de vendredi. Au besoin, comme confirmé par Scalabrini jeudi, Ruben Ramirez et Abdiel Saldana seront disponibles pour les quatrième et cinquième parties, respectivement.

Dans le camp des Otters, on s’attend à ce que Tim Holdgrafer soit sur la butte pour le match numéro 3. Chose certaine, le partant d’Evansville a besoin d’être bon, car les Capitales ont semé le doute chez différents releveurs adverses, particulièrement Jake Polancic.

«On vient de maganer pas mal leur closer, a ainsi noté Scalabrini, à propos de Polancic. Je pense qu’ils se posent énormément de questions dans l’enclos.»

«On va aller là-bas et terminer le travail», a pour sa part souhaité Profar.

La foule d’Evansville

C’est la règle dans la Ligue Frontière : chaque année, on alterne entre la section Est et la section Ouest pour l’avantage du terrain en finale, peu importe les fiches en saison régulière des équipes impliquées. La situation s’explique notamment par la présence d’un club itinérant peu convaincant dans l’Est, les Greys d’Empire State, qui aide directement les équipes de cette section à améliorer leur dossier.

En 2022, les Capitales en avaient profité pour triompher à la maison à l’issue du quatrième match. Rappelons que le club de Québec l’avait emporté quand Ruben Castro avait permis à Marc-Antoine Lebreux de croiser le marbre à l’aide d’un ballon-sacrifice, en fin de neuvième manche. Glaude avait aussi contribué à cette poussée victorieuse en frappant un double.

Cette fois, l’équipe de Québec ne pourra triompher devant ses partisans, sauf ceux s’étant évidemment déplacés jusqu’à Evansville. Les Otters devraient normalement miser sur une bonne foule, eux qui, en saison régulière, viennent au septième rang de la Ligue Frontière avec une moyenne de 2051 partisans par partie. Le vieux Bosse Field a toutefois la capacité d’en accueillir plus de 5000. Il s’y cache peut-être aussi des fantômes, comme au Stade Canac.