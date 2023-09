Baseball: les Diamants veulent pousser la surprise jusqu’au bout

À égalité avec un match partout contre les Ducs de Longueuil en finale de la LBJEQ, les Diamants de Québec ne sont plus qu’à trois victoires de réaliser l’impensable, eux qui tentent de mettre la main sur un cinquième championnat en 10 ans.

Impensable ? Rien n’est jamais vraiment impossible avec cette équipe que le gérant de première année Raphaël Prémont qualifie lui-même de « fatigante ». Année après année, les Diamants sont difficiles à écarter du portrait.

N’empêche qu’avant le début de la saison qui s’achève, si le jeune entraîneur avait eu à parier sur les chances de son équipe d’accéder aux grands honneurs, il aurait possiblement été frileux au moment de placer sa mise.

« Au début de l’année, on n’aurait pas pensé être rendus où on est présentement. Il y a un certain élément de surprise, mais on avait un plan de match depuis le début de la saison pour savoir où on voulait amener les gars. Parfois, ce n’est pas tout le monde qui y croit, mais là, tout le monde est embarqué », a-t-il expliqué, en préparation du troisième match présenté à Longueuil, vendredi soir.

Fabricants de points

Ceux qui ont découvert les Diamants pendant le deuxième match de la finale, une victoire de 11-5 face aux Ducs, pourraient croire que les canons tonnent constamment. Les 12 coups sûrs de l’équipe sont toutefois loin d’être une marque de commerce.

« D’habitude, on joue notre petit baseball. On fait un amorti au bon moment, on fait un ballon sacrifice... Ça peut arriver souvent qu’on est dans un match serré, avec plus de points que de coups sûrs. On est capables de faire les petits détails pour aller se gratter des points tranquillement et chercher des victoires », a expliqué Prémont.

L’expérience des grands moments

Diamants de Québec / Christian Gingras

Son équipe a présenté un dossier de 26-17 en saison régulière. Pas vilain du tout, mais rien non plus pour se comparer à la fiche de 32-9 des Ducs.

Les Diamants ont cependant l’expérience des grands moments avec sept présences en finale lors des 10 dernières saisons. Les succès du prédécesseur de Prémont, Dominik Walsh, qui est maintenant directeur général, ont laissé une empreinte positive.

« Ça nous aide. Quand on a vécu nos succès avec Dom, j’étais joueur et j’ai goûté à ça », a dit Prémont.

« À ma dernière saison comme joueur, il y a des jeunes du midget qui étaient venus nous rejoindre à la fin de la saison, comme Olivier Bovet et Enrico Roy, qui en sont à leur dernière année junior cette année. On a gagné un championnat les trois ensemble, et maintenant je les dirige. C’est assez spécial. Quand tu veux mettre quelque chose de l’avant, il y a des gars qui l’ont vécu et c’est plus facile de les faire embarquer. »

Au monticule, les Alexis Hurens, William St-Pierre et Jérémy Dionne veillent au grain. Olivier Bovet, Enrico Roy et Loïc Massé, le receveur qui a produit 11 points lors des présentes séries, montent la garde.

Les Diamants seront les hôtes du quatrième match, au Stade Canac, samedi (16 h).