LNH : Leon Draisaitl n’a pas envie de parler de contrat

Certains partisans des Oilers d’Edmonton appréhendent déjà l’été 2025, quand l’attaquant Leon Draisaitl pourrait tester le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais pour le moment, le principal concerné préfère se concentrer sur la prochaine saison, qu’il juge cruciale.

L’Allemand sait pertinemment bien que son futur à long terme fera l’objet de spéculations durant les mois à venir et il l’a d’ailleurs admis au cours du balado «32 Thoughts» du réseau Sportsnet. Le récipiendaire des trophées Hart, Art-Ross et Ted-Lindsay en 2019-2020 aura un impact de 8,5 millions $ sur la masse salariale de son club d’ici la fin de son entente de huit ans et de 68 millions $. Son coéquipier Connor McDavid détient pour sa part un contrat valide pour trois années encore.

À l’aube des camps d’entraînement, il est plutôt l’heure de parler hockey, d’après Draisaitl. «Oui, j’y pense, a-t-il cependant précisé relativement au long terme. Toutefois, je vous donnerai un cliché classique comme réponse. Je suis à Edmonton actuellement et je veux gagner une coupe Stanley là. Nous verrons ce qui se passera.»

Car pour l’auteur d’une récolte de 128 points l’année dernière, l’avenir est le présent. Il faut gagner maintenant pendant que le duo McDavid-Draisaitl se trouve dans la meilleure époque de sa carrière.

«Nous en avons discuté encore et encore, Connor et moi. Nous voulons tellement gagner, nous voulons y parvenir, a insisté le numéro 29. Notre organisation également le souhaite et c’est ce que j’aime le plus. Tout le monde ici se préoccupe de la victoire. C’est difficile, vraiment, de remporter la prochaine saison. Mais nous avons tous confiance en cette formation et on croit pouvoir réussir en tant que groupe.»

«Je sens la même chose au sein de chaque membre de l’équipe et c’est excellent. Voilà la meilleure façon d’amorcer une année.»