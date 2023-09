«Mystère à Venise»: meilleur que les deux premiers

Cette fois-ci, le Hercule Poirot de Kenneth Branagh croise Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Dornan ou Kelly Reilly dans ce mystère surnaturel, parfait pour attendre l’Halloween.

Tant Le crime de l’Orient-Express (2017) que Mort sur le Nil (2022) avaient déçu, peut-être parce que les deux classiques d’Agatha Christie avaient déjà été portés au grand écran et que le réalisateur de Thor et de Cendrillon n’avait pas su convaincre de l’intérêt d’une nouvelle version cinématographique. Peut-être, aussi, parce qu’il fallait du temps à s’habituer à Kenneth Branagh en Hercule Poirot, David Suchet étant encore présent dans tous les esprits.

Pour ce troisième opus de ce qui est désormais une franchise bien établie, tout le monde a enfin trouvé ses marques. Le scénariste Michael Green prend ses aises et même des libertés – avec l’autorisation de l’arrière-petit-fils d’Agatha Christie – avec La fête du potiron, roman de la romancière britannique. Kenneth Branagh y incorpore des éléments un peu plus sanglants que d’habitude, dirigeant son équipe de vedettes de manière plus dynamique que dans les longs métrages précédents et l’on retrouve même, au détour de certaines répliques, des réflexions amorcées dans son excellent Belfast (2021).

Cette fois-ci, l’action se situe après la Deuxième Guerre mondiale. Hercule Poirot (Kenneth Branagh) s’est réfugié à Venise, fuyant tout ce qui peut lui rappeler son travail de détective. Mais cela change lorsque sa vieille amie, Ariadne Oliver (Tina Fey), lui rend visite. Habilement, l’Américaine le convainc d’assister à une séance de spiritisme – menée par Joyce Reynolds (Michelle Yeoh) – chez Rowena Drake (Kelly Reilly), dont la fille s’est suicidée. Le palazzo vénitien hanté devient, évidemment, le théâtre d’un meurtre particulièrement violent dont Poirot se jure de résoudre le mystère.

L’ambiance surnaturelle, la musique efficace de Hildur Gunadóttir (on a encore en mémoire sa trame sonore de Ce qu’elles disent, un bijou), les décors parfaitement inquiétants du palazzo coupé du monde pendant un orage et les acteurs habilement choisis contribuent à nous faire patienter efficacement jusqu’au 31 octobre.

P.-S. Contrairement à ce qui est mentionné, notamment par les studios Disney/20th Century, les éléments «d’horreur» de Mystère à Venise sont inexistants.

Mystère à Venise arrive dans les salles obscures dès le 15 septembre.

Note: 3 sur 5