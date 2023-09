Projet Montréal achète encore de la pub sur Facebook, malgré ce que Valérie Plante a annoncé

Alors que la mairesse de Montréal Valérie Plante annonçait le 5 juillet dernier que la Ville suspendait toute publicité sur Meta en solidarité avec les médias, son parti Projet Montréal, ne va pas dans le même sens.

Le parti de Valérie Plante, Projet Montréal, a effectivement lancé une toute nouvelle campagne payante, sur Facebook, pour promouvoir la transformation du chemin Camillien-Houde, qui sera interdit aux voitures.

En marge de l'annonce de la mairesse @Val_Plante hier concernant l'interdiction des voitures sur la voie Camillien-Houde, le parti de la mairesse @projetmontreal a lancé quatre publicités payantes sur Facebook afin de mettre en avant cette transformation.



Le 5 juillet passé, la…

Pas moins de quatre publicités différentes ont été lancées le mercredi 13 septembre et payées par le parti. Chacune d’entre elle a coûté moins de 100$, a appris TVA Nouvelles.

En août dernier, Projet Montréal a également poussé sur Facebook une publicité payant, dans laquelle il était possible de voir la mairesse annoncer les travaux pour le nouveau Centre aquatique pour Pierrefonds-Roxboro.

«Le refus de Meta de partager l’information journalistique est très préoccupant. L’accès à des informations vérifiées et de qualité est essentiel», disait Valérie Plante en juillet dernier.

Le conseiller Abdelhaq Sari de l’opposition officielle qualifie cette façon de faire d’hypocrite.

Nous avons décidé de suspendre toute publicité de la Ville de Montréal sur Facebook en solidarité avec les médias.



Le refus de Meta de partager l’information journalistique est très préoccupant. L’accès à des informations vérifiées et de qualité est essentiel.#polmtl #polcan — Valérie Plante (@Val_Plante) July 5, 2023

«Je comprends pas cette hypocrisie politique en lien avec Meta, d’un côté, on les critique pour leur comportement avec nos médias et d’un autre on s’y appuie pour promouvoir les idéologies partisanes», a-t-il dénoncé sur X.

Projet Montréal recule

Invité à s’expliquer à TVA Nouvelles concernant l’achat de publicité sur Facebook, Projet Montréal a fait savoir par courriel que celles-ci avaient finalement désactivées jeudi, ce que nous avons pu constater.

«Il y a peu d’outils qui permettent aux partis politiques de faire rayonner leurs initiatives et engagements, et l’utilisation des médias sociaux pour communiquer des annonces importantes est devenue un réflexe», explique Virginie Gagnon directrice des communication à Projet Montréal.

«Devant un contexte médiatique en mouvance rapide, Projet Montréal tend à diversifier ses canaux de communication, mais Meta constitue un canal important pour engager une communication avec la population, ce qui demeure une priorité pour notre parti. Nous avons toutefois suspendu nos publicités, par souci de cohérence avec la décision de notre cheffe, qui avait annoncé suspendre les publicités de l’administration de la Ville de Montréal sur les plateformes de Meta.»