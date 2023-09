Pubs sur Facebook : Québec solidaire «devrait peut-être changer de nom», raille Legault

Québec solidaire «devrait peut-être changer de nom», raille François Legault, qui contrairement à Gabriel Nadeau-Dubois, croit qu’il est possible de faire plier Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, dans laquelle libéraux et solidaires continueront d’investir en publicité après la journée de boycott de vendredi.

À l’instar du Parti libéral du Québec, le parti de Gabriel Nadeau-Dubois a confirmé que ses placements publicitaires sur Meta, qui sont mis sur pause pour la «journée sans Meta» de vendredi, reprendront dès le lendemain, pour mousser leur campagne électorale dans Jean-Talon.

Critiqué de toutes parts parce que son parti a décidé de rompre avec le boycott publicitaire sur Facebook que respectent la plupart des partis et organismes gouvernementaux depuis le début de l’été, Québec solidaire martèle depuis le début de la semaine que «les boycotts ponctuels ne [...] feront pas un pli» aux GAFAM comme META.

«L'important, c'est qu'on pose des gestes politiques qui vont vraiment régler le problème. En ce moment, la stratégie de Justin Trudeau ne marche pas», a signalé le chef parlementaire de Québec solidaire, mercredi.

A contrario, «moi, je pense qu’on peut la gagner cette bataille-là», a indiqué le premier ministre François Legault, jeudi matin.

«Je regarde ce qui s’est passé en Australie, effectivement ils ont réussi à convaincre Meta de donner des centaines de millions aux médias», a-t-il observé.

Le CAQ n’achètera pas de pub

«Je trouve ça vraiment déplorable que Québec solidaire [...] ne soit pas solidaire des journalistes, des médias québécois. [...] je pense qu’ils devraient peut-être changer de nom», a-t-il suggéré avant de se rendre au Salon bleu.

Après avoir laissé entendre que son parti pourrait reprendre, par soucis d’équité, ses placements publicitaires sur Facebook comme l’ont fait Québec solidaire et le Parti libéral du Québec pour marquer des points dans Jean-Talon, François Legault a changé son fusil d’épaule.

«On a eu un caucus de la CAQ hier soir et on a décidé tous ensemble de maintenir le boycott de la pub Facebook Meta donc ça inclut la partielle dans Jean-Talon», a fait savoir le chef caquiste.