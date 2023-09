Qui est le Bon Samaritain qui sauve des gens en danger dans les rapides de Lachine?

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Le soir du 17 août dernier, un citoyen non identifié a pris de vitesse les services d’urgence de l’Armée canadienne et de la Sûreté du Québec en sautant à bord de son pneumatique pour aller sauver deux jeunes plaisanciers en danger accrochés depuis environ trois heures à des rochers au seuil des rapides de Lachine.

J’ai retrouvé ce « sauveteur bénévole » pour qu’il me raconte son histoire et qu’il me montre, au cœur des rapides, pourquoi ceux-ci sont si sournois et si dangereux.

« C’est le bruit de l’hélicoptère de l’armée qui m’a alerté et, quand j’ai compris la situation, je suis allé chercher les deux jeunes avec mon bateau », m’explique Christian Hébert, 54 ans.

« Pour moi, c’est facile : je connais les rapides comme le fond de ma poche. La carte est dans ma tête. J’ai passé tous mes étés ici au chalet familial de l’Île au Diable. Je conduis des bateaux ici depuis que j’ai 11 ans », ajoute celui qui gagne sa vie comme paysagiste depuis 26 ans.

René Lévesque et Maurice Richard, des photos en attestent dans son salon, ont fait partie des invités du chalet et des sorties de pêche des Hébert.

« Mon premier souvenir de sauvetage, j’avais 12 ans : c’était un baigneur en Speedo de Kahnawake qui ne parvenait plus à regagner la rive. »

Être un héros se transmet de père en fils, semble-t-il. « J’ai vu comment mon père Roger s’y prenait, pour se placer au bon endroit, parce que le sauveteur qui ne connaît pas les rapides peut rapidement se mettre en danger lui-même », avertit M. Hébert.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Accident mortel

Le 17 octobre 2021, par ailleurs, le pompier Pierre Lacroix a perdu la vie en tentant de remorquer un bateau en panne.

Un creux de vague a retourné l’embarcation sur le secouriste qui s’est retrouvé coincé.

Depuis cet accident, le Service d’incendie de Montréal n’intervient plus dans les rapides, selon une décision de la CNESST.

Autrement dit, lorsque Christian Hébert secourait bénévolement les deux jeunes, des professionnels étaient contraints de le regarder faire... sans avoir le droit d’intervenir.

M. Hébert me conduit jusque dans les remous sur son pneumatique Airsolid 22 pieds modifié avec une turbine.

C’est son ami d’enfance et commanditaire, le mécanicien Daniel Guilbert, qui a adapté cette ancienne embarcation de pompiers, l’an dernier, pour lui permettre de voguer dans un demi-pied d’eau.

Le courant est plus fort qu’on l’imagine.

« La semaine dernière, je revenais de l’Île au Diable et j’ai sorti un bouledogue emporté par le courant. Ses maîtres lui avaient lancé la balle trop loin dans le fleuve. »

« D’ici, en amont, ça semble lisse, on dirait qu’il n’y a pas d’obstacle, mais il y a des “battures”, des hauts-fonds rocheux, un peu partout. Tu peux détruire ton hélice et chavirer. »

« Voici l’endroit où le pompier Lacroix a perdu la vie : regarde la dénivellation. »

Une sorte de « mini-chute » à cet endroit réserve une mauvaise surprise à qui connaît mal ces lieux.

« Juste avant, c’est calme, ça semble le bon endroit pour accrocher le bateau, mais soudainement tout chavire et si tu te fais assommer, c’est fini. »

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Conseiller les secouristes

Son fils ou lui ne pourraient-ils pas transmettre une partie de leurs connaissances des rapides de Lachine pour aider les services d’urgence ?

« J’ai écrit une lettre à la mairesse Valérie Plante pour proposer mes services comme consultant ou pour officialiser tous ces sauvetages que je fais depuis mon enfance avec mon père et que mon fils de 21 ans va continuer de faire après moi. »

Jusqu’à maintenant, le téléphone n’a pas sonné.

Le citoyen bénévole devra-t-il encore une fois sauver des gens officieusement ? Probablement. Car les rapides sont sournois et ils n’attendront pas que la bureaucratie débloque.

En plus des plaisanciers en panne et de voiliers égarés qui se dirigent vers les remous dangereux, M. Hébert a aussi déjà repêché des suicidaires du pont Mercier : un homme qui avait changé d'idée une fois dans l'eau et voulait vivre et une femme inconsciente morte plus tard à l'hôpital.