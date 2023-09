Rabais à la SAQ dépôt: Dutrizac brasse le nouveau PDG

Benoit Dutrizac a bondi de sa chaise en apprenant que la SAQ Dépôt offrira des rabais moins alléchants dès novembre prochain, et ce, seulement 3 mois après l’annonce des augmentations de salaires de cinq patrons de la SAQ.

C’est l’un premiers gestes qu’a posé le nouveau patron de la Société des alcools du Québec (SAQ), Jacques Farcy, et le bouillant animateur n’a pas manqué de le souligner.

«Il y a eu une orgie d’augmentations de salaire, vous le premier, s’est insurgé Dutrizac lors de son balado à QUB radio. Les patrons de la SAQ, c’est au coût de 100 000 $, 150 000 $. C’est indécent. Pourquoi ne pas couper là-dedans avant de couper dans les rabais pour les clients?»

M. Farcy s’est défendu à QUB radio en ce qui concerne son salaire disant que le tout «fait partie des conditions de travail».

Il a également affirmé que «c’est quelque chose qui est géré par les instances supérieures».

«Je ne suis pas en mesure de vous dire qui exactement a pris cette décision-là», a-t-il déclaré.

Présentement à la SAQ dépôt, le client obtient 10% de rabais à l’achat de six bouteilles et 15% à l’achat de 12 bouteilles. Le rabais baissera en novembre, de 5% et 10%.

«Vous êtes un monopole, comment pouvez-vous échouer?» a demandé Dutrizac.

Et ce n’est qu’une des questions cinglantes qui brulaient les lèvres de l’animateur.