Record Guinness: le plus grand chien du monde meurt du cancer

Le plus grand chien du monde a perdu mardi sa lutte contre le cancer des os après avoir souffert de complications suivant l’amputation de l’une de ses pattes la semaine dernière, pour tenter de ralentir la progression de la maladie.

«Notre bébé garçon est parti. Nos coeurs sont brisés. Il avait les meilleurs médecins qui se sont assis par terre pour pleurer avec nous. Il s'est battu durement, mais la pneumonie était tout simplement de trop. Il ne souffre plus. Il repose paisiblement», a annoncé sa propriétaire, Brittany Davis, sur la campagne de sociofinancement GoFundMe mardi.

Vendredi, Zeus, le grand danois du Texas qui avait été élu le plus grand chien de la terre par les records Guinness, s’était fait amputer la patte avant droite pour tenter d’empêcher son agressif cancer des os de se propager davantage.

Si l’opération s’était bien déroulée de prime abord, le chien aurait souffert d’une pneumonie dans les jours suivants, avant de développer de la fièvre et de perdre l’appétit, avait écrit sa maîtresse, plus tôt mardi, qui espérait que le jeune molosse de trois ans reprenne du poil de la bête.

«Zeus a concentré une grande partie de sa vie sur trois courtes années et était prêt à vaincre le cancer. Nous sommes très reconnaissants du temps que nous avons passé avec Zeus. Il nous a apporté tellement de joie et de bonheur à tant de personnes», aurait-elle confié en entrevue, selon The Sun.