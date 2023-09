Secteurs pétrolier et gazier: La majorité des Albertains veulent que les émissions soient plafonnées

Si leur province est connue pour ses secteurs pétrolier et gazier, environ six Albertains sur 10 (62 %) veulent tout de même qu’un plafond national soit mis en place pour limiter les émissions, une tendance qui est surtout observée les jeunes.

Le pourcentage de jeunes soutenant cette initiative varie cependant selon les instituts de sondage. Si Research Co. parle de 76 %, Léger estime plutôt ce nombre à 57 %, selon l’Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME).

«À l’instar de tant de Canadien(ne)s cet été, les Albertain(e)s ont souffert des répercussions des feux de forêt sur leur santé, et ils ressentent personnellement les effets du changement climatique», a expliqué Dr Joe Vipond, urgentologue pratiquant à Calgary, et président sortant de l’ACME.

«Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les Albertain(e)s veulent plus, et non pas moins, de mesures pour le climat et souhaitent que les compagnies pétrolières soient réglementées à l’échelle nationale», a-t-il ajouté.

Ottawa a pour projet de plafonner ces émissions, et la publication du projet de règlement pourrait se faire le mois prochain, a rapporté l’ACME.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, qui s’est opposée aux résultats du sondage, a accusé le ministre de l’Environnement fédéral de témoigner à l’Alberta «un réel mépris» par ces plans de plafonnement des émissions découlant de la production de gaz et de pétrole, a également écrit l’ACME.

Les données ont été recueillies entre le 25 et le 27 août pour le sondage de Léger et entre le 24 et le 27 août pour le sondage de Research Co. et 1000 Albertains de 18 ans et plus ont été interrogé(e)s pour le sondage de Léger, et 806 pour le sondage de Research Co.