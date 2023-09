Sur le plateau du film «Phénix»: la réalité des militaires vue par la famille

Jonathan Beaulieu-Cyr a vu son père militaire partir pour une mission en Afghanistan alors qu’il n’avait que 13 ans. Avec le film Phénix, il tient à présenter la réalité de ces familles qui, comme la sienne, ont dû vivre cette dure épreuve.

« Les enfants, les femmes/maris et les parents de militaires doivent jongler psychologiquement avec la notion de perdre [son être proche], c’est très bouleversant comme situation », décrit le réalisateur du film, Jonathan Beaulieu-Cyr, qui présentera des faits vécus au travers de certains éléments de fiction.

Pour le cinéaste, réaliser un film grandement inspiré de sa propre vie lui fait revivre beaucoup d'émotions, sombres comme joyeuses.

« Mon but est d’exprimer mon point de vue; celui du fils d'un militaire qui est déployé en zone de guerre », explique Jonathan Beaulieu-Cyr, rencontré par Le Journal lors du tournage à Limoilou. « Il y a beaucoup d’incompréhension, un sentiment d’abandon, de peur, de rancune », se souvient le réalisateur derrière le film Mad Dog Labine.

Phénix mettra en lumière les prises de conscience dans la vie du jeune Jacob (Aksel Leblanc), qui sera confronté à ce que beaucoup d’enfants de son âge ne connaîtront jamais. Le long-métrage prendra place pendant la saison de soccer du jeune Jacob, au cours de laquelle le père militaire tentera de se rapprocher de son fils, juste avant son déploiement prévu outre-mer.

Des parents tout désignés

Ce sont Évelyne Brochu et Maxime Genois qui incarneront les parents de Jacob, dans le film Phénix; un couple qui, de l’aveu du réalisateur, semblait tout désigné pour personnifier ses parents.

« À la base, ma mère a sept ans de plus que mon père; Évelyne a à peu près le même écart d’âge avec Maxime », note Beaulieu-Cyr. « Dans leur énergie et dans ce que je percevais, je me disais ‘‘wow ! eux seraient beaux pour jouer mes parents’’. »

Même si la véritable mère de Jonathan n’a pas eu son mot à dire sur l’actrice qui allait la personnifier, le réalisateur soutient que cette dernière était touchée de savoir qu’Évelyne Brochu avait décroché le rôle.

L’actrice a d’ailleurs passé du temps avec la mère du réalisateur pour s’instruire sur la façon dont elle a vécu le déploiement de son conjoint.

Maxime Genois, qui a hérité du rôle du militaire déployé en Afghanistan, est un ami de longue date de Jonathan Beaulieu-Cyr. Tant de son côté que de celui du réalisateur, il s’agissait d’une distribution naturelle.

« Maxime ressemble beaucoup à mon père au niveau de sa générosité et de son énergie, il est très physique et sportif aussi, comme mon père », remarque Beaulieu-Cyr.

« Je suis très proche de Jonathan et de sa famille; il y a donc quelque chose de viscéral dans mon rôle, j’ai un grand souci de rendre honneur à la situation présentée dans le film », ajoute l’acteur.

Un beau scénario

Évelyne Brochu, qui a participé à plus d’une dizaine de projets à la télé et au cinéma dans les dernières années, juge que le scénario du film Phénix, écrit par Jonathan Beaulieu-Cyr, est l’un meilleurs qu’elle ait lus au cours de la dernière décennie.

« C’est un film extrêmement touchant, on s’attache beaucoup aux personnages », explique Évelyne Brochu. « Même si à la base c’est un drame, il y a une grande touche d’humour et de surprise », ajoute-t-elle, lorsque rencontrée dans le quartier Limoilou, sur le plateau de tournage du film.