Tentative de meurtre sur un avocat: l'accusé veut éviter un procès en raison des délais

Un promoteur immobilier de Joliette accusé de tentative de meurtre sur un avocat et qui tentait en vain que l’État paie ses frais d’avocat invoque maintenant les longs délais avant qu’il ne puisse être jugé, et espère ainsi échapper à la justice.

Jean-François Malo entend déposer le mois prochain une requête de type Jordan pour délais déraisonnables, afin d’obtenir un arrêt des procédures et ainsi éviter un procès.

L’homme de 45 ans est accusé en lien avec la tentative de meurtre sur un avocat en mars 2020. Des hommes s’étaient présentés à la résidence de Me Nicholas Daudelin, à Mont-Saint-Hilaire, et lui avait tiré dessus.

Photo élément de preuve déposé à la cour

Procédures étirées

Selon la poursuite, c’est Malo qui aurait commandé l’attaque.

Ce dernier avait alors un litige civil avec Mouvement Desjardins, que représentait la victime. Jean-François Malo était co-accusé dans ce dossier avec deux autres individus, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, 43 ans, et Daouda Dieng, 37 ans. Ces derniers ont déjà subi leur procès et ont été condamnés à 9 et 10 ans de prison pour avoir déchargé une arme à feu.

Mais les procédures judiciaires pour Malo se sont toutefois étirées puisqu’il tentait de se faire payer ses frais d’avocat par l’État, étant inadmissible à l’aide juridique.

Courtoisie

Le juge Éric Simard a récemment rejeté sa demande, refusant de croire qu’il n’a pas d’argent pour se défendre.

Le magistrat avait souligné la valeur de sa résidence à près de 900 000$, celle de son chalet à plus de 650 000$ ainsi que le fait qu’il conduit des voitures de luxe de marque Maserati.

Procès à venir

Pour la Couronne, il est clair que les délais dans son dossier lui sont imputables.

« Selon nous, le procès serait déjà terminé depuis deux ans », a fait valoir ce matin Me Marilyn L’Italien-Leblanc, au palais de justice de Longueuil.

La défense, représentée par Me Karl-Emmanuel Harrison, ne voit pas les choses de la même façon. Et selon lui, les délais dans lesquels son client devrait pouvoir être jugé selon l’arrêt Jordan sont déjà largement dépassés. Son client est accusé depuis juin 2020.

La requête, doit être entendue d’ici quelques semaines. À moins qu’elle ne soit accordée, le procès de Jean-François Malo aura lieu l’an prochain.