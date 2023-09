Théodore Pellerin, une future grande vedette sur le tapis rouge du Festival de cinéma de la ville de Québec

Malgré une feuille de route déjà impressionnante pour un acteur de 26 ans, Théodore Pellerin est passé plutôt inaperçu sur le tapis rouge du Festival de cinéma de la ville de Québec, jeudi soir, mais cette situation ne durera pas.

La cinéaste Sophie Dupuis, qui en a fait sa muse après l’avoir découvert lors des auditions de son premier long métrage, Chien de garde, est persuadée que celui pour qui elle a écrit un rôle dans Solo, film d’ouverture du FCVQ, est notre prochaine grande vedette du grand écran.

« Il est dans une classe à part, Théo. Je ne pense pas qu’on rencontre souvent des acteurs comme ça dans une carrière », dit celle qui l’a aussi dirigé dans Souterrain.

Il n’y a pas qu’au Québec que son talent a été remarqué. En 2019, il a donné la réplique à Kirsten Dunst dans la série américaine Becoming a God. Sacré révélation de l’année aux prix Iris, en 2018, il s’est aussi retrouvé sur le même plateau que Sigourney Weaver lors du tournage de My Salinger Year, de Philippe Falardeau. Jusqu’où pourra-t-il aller ?

« J’y pense parfois, répond Sophie Dupuis. Il va dire qu’il ne croit pas nécessairement à ça, mais je regardais le dernier Joker et je me disais que Théo allait pouvoir avoir des rôles comme ça un jour. »

Un travaillant

Ce qui le différencie des autres ? L’ardeur au travail, soumet la cinéaste.

« Il peut tout faire, mais il travaille énormément. C’est sa force. Quand tu lui donnes un projet, il va bûcher. Il fait de la recherche pendant des mois, il travaille très, très fort » signale Sophie Dupuis, qui croit qu'encore trop peu de Québécois ont conscience de la présence de ce diamant brut dans notre cinématographie.

« Il tourne un peu partout, alors il commence à se faire connaître aux États-Unis, en Europe, mais c’est vrai qu’il y a encore des Québécois qui ne le connaissent pas. J’ai hâte qu’il soit plus connu et que le public s’approprie ce talent, cette vedette-là. »

Moment de libération

Le principal intéressé renvoie les compliments à la réalisatrice. « Ma relation avec Sophie est assez fondatrice pour moi en tant qu’acteur. Elle est très importante. Chien de garde a été pour moi un moment de libération », confie Théodore Pellerin.

Il louange l’approche collaborative de Sophie Dupuis, axée sur l’improvisation avec ses comédiens avant le début des tournages.

« Personne ne me donne cet espace, personne ne me filme comme elle le fait. C’est très rare d’être sur un plateau et d’être autant dans l’amour, dans la confiance. C’est rare aussi d’avoir autant de travail en amont. Beaucoup de réalisateurs ont peur de ça, ils ne veulent pas brûler les scènes avant de les tourner. Sophie a un processus qui s’apparente à celui du théâtre, on se permet d’explorer et de se rencontrer. Pour moi, c’est un processus très riche, qui permet une grande liberté sur le plateau. »

Tiens, la mairesse de Montréal sur le tapis rouge du FCVQ

De passage à Québec pour une rencontre des maires, la mairesse de Montréal Valérie Plante a payé une visite surprise à l’équipe du film Solo sur le tapis rouge du Festival de cinéma de la ville de Québec.

Photo Pascal Huot/Agence QMI

« C’est un hasard parce que j’ai un événement en face », a-t-elle dit en désignant le Capitole à la réalisatrice Sophie Dupuis.

« J’ai tellement hâte de voir le film. Félications ! Ça fait longtemps que je suis ce que tu fais et c’est vraiment inspirant », l’a aussi vantée Mme Plante, qui a chaudement salué tous les comédiens de Solo.