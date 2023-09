Tournée en novembre: en France, les admirateurs des Cowboys Fringants espèrent

Solidaires et patients, les inconditionnels des Cowboys Fringants en France espèrent que l’état de santé du chanteur Karl Tremblay permettra au groupe de maintenir ses dates de concerts chez eux, au début de novembre.

Entre le 2 et le 10 novembre, les Cowboys Fringants ont six concerts à leur horaire à Paris (au Zénith), Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon.

Pour le moment, la maison de disques La Tribu affirme ne pas avoir d’informations à partager, mais en regard des annulations et reports dus à la chimiothérapie qui ont marqué le dernier été du groupe au Québec, pourra-t-on maintenir cet horaire chargé ?

Bruno Cadoret, qui avait mis sur pied un fan-club des Cowboys Fringants en France, croise les doigts tout en affirmant que la santé du chanteur « passe avant tout ».

« S’il faut attendre 2024, on va patienter pour voir le grand Karl en meilleure forme », a-t-il mentionné dans un échange avec Le Journal.

Photo les archives Marc Chaumeil

Ambivalent

Le son de cloche est le même du côté de Cédric Laugère, un admirateur de longue date du groupe.

« Les sentiments sont assez ambivalents, admet-il. J’ai l’envie, sûrement un peu égoïste, de les voir en novembre comme annoncé, mais je crains aussi qu’un tel voyage puisse être éprouvant pour Karl, malgré la force qu’il sait montrer à chacun des concerts qui peuvent être maintenus. »

Si jamais les concerts sont reportés ? « Je n’aurais rien contre le fait que Les Trois Accords viennent nous rendre visite pour nous aider à patienter », glisse M. Laugère.

Photo les archives Cédric Bélanger/Le Journal de Québec

Soutien

Surpris et dévastés quand Karl Tremblay a annoncé souffrir d’un cancer de la prostate, à l’été 2022, les admirateurs français des Cowboys Fringants envisagent d’afficher leur soutien au chanteur durant les concerts, s’ils ont lieu.

« On parle de le soutenir en portant une chemise, une cravate et un chapeau, comme Karl. Sur la poche de la chemise, il y aura le slogan Ensemble avec Karl contre le cancer », révèle Bruno Cadoret.

Lors de sa dernière tournée en Europe, le groupe québécois avait triomphé devant 10 000 personnes à l’Accor Arena de Paris. D’autres concerts en sol européen sont aussi annoncés au printemps 2024, à Bruxelles, en Belgique, de même qu’à Strasbourg, Lille, Dijon et Rouen, en France.

Photo les archives Cédric Bélanger/Le Journal de Québec