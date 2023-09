Wild: l’hériter de Marc-André Fleury sait à quoi s’attendre

Même si Marc-André Fleury n’a toujours pas pris sa retraite, le jeune espoir Jesper Wallstedt sait ce qu’il doit faire pour un jour devenir le gardien partant du Wild du Minnesota.

Évidemment, il est très peu probable que le 20e choix au total du repêchage de 2020 brouille les cartes au camp d’entraînement du club. Marc-André Fleury et Filip Gustavsson seront les deux cerbères du Wild cette saison.

Or, Wallstedt sait désormais à quoi s’attendre, et se sent prêt pour les échéances à venir.

« Je pense que je suis plus à l’aise, et je pense que je suis plus calme et plus prêt à relever le défi cette année et à montrer mon meilleur visage, a déclaré Wallstedt au site NHL.com, jeudi. Je suis retourné en Suède [durant la saison morte], donc je suis de nouveau de retour sur une surface glacée plus grande, mais je me sens mieux pour faire cette transition [vers l’Amérique du Nord] et je sais à quoi m’attendre et comment m’adapter et changer. Ça fait du bien. »

Le natif de Vasteras, en Suède, a connu une bonne première campagne dans la Ligue américaine de hockey, l’an dernier, affichant un dossier de 18-15-5, une moyenne de buts alloués de 2,68 et un taux d’efficacité de ,908.

Wallstedt devrait effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2024-2025, puisque la place occupée par Fleury devrait se libérer. Ce dernier écoule cette saison l’ultime année de son contrat avec l’équipe.

Cependant, le directeur général Bill Guerin ne veut pas se précipiter dans le cas de son poulain, le 20e choix au total du repêchage de 2021. Son apprentissage en Iowa pourrait se poursuivre au-delà de la campagne qui arrive.

« Je ne suis pas prêt à faire des prédictions ou à me précipiter dans quoi que ce soit sans que nous soyons obligés de le faire, a dit Guerin. Nous n’y sommes pas obligés. Le moment venu, le bon moment, il aura sa chance. Nous ne savons pas. Cela pourrait être plus tôt que tard. Nous allons le laisser aller et être patients. »