William Cloutier: un clip avec des images de son mariage

William Cloutier, qui a épousé son amoureuse des 10 dernières années le 9 septembre, vient de dévoiler le vidéoclip de sa ballade S’aimer plus fort, qui montre des images de la cérémonie.

L’auteur-compositeur-interprète qui a été sacré grand gagnant de Star Académie en 2021 a convolé en justes noces avec Sara Dagenais devant leurs enfants Éloi et Liam, ainsi que de nombreux parents et amis réunis à l’Hôtel du Domaine, à Thetford Mines.

S’aimer plus fort est le quatrième extrait de l'album On ira, après la pièce du même nom ainsi que les chansons Ce soir je danse et Comme des cons.

«S’aimer plus fort est une réelle déclaration d’encouragement et d’optimisme envers les amoureux. C’est une façon de regarder le chemin parcouru, ensemble, au travers d’expériences vécues par les couples du monde entier. C’est également l’occasion de se rappeler et de se dire une nouvelle fois la chance qu’on a d’être ensemble et de s’aimer plus fort», a dit William Cloutier.

Le magazine La Semaine présente toutes les photos du mariage et une longue entrevue avec les tourtereaux dans son édition de ce jeudi.