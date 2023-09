CANTIN, Frère Jean-Marc, F.É.C.



Frère Jean-Marc Cantin, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle le 7 septembre 2023 à l'âge de 85 ans et 6 mois.Fils d'Émile Cantin et d'Eugénie Rochefort, il naquit à Timmins (Ontario) le 5 mars 1938. Entré chez les F.É.C. en 1965, il enseigna à Ottawa et à Cobourg. Il travailla ensuite comme secrétaire général à la Fédération des enseignants de l'Ontario à Toronto, puis à Ottawa. Il fut supérieur provincial des F.É.C. à Ottawa, puis secrétaire du Frère Supérieur général à Rome. À son retour au pays, il fut directeur de la maison des Frères retraités à Québec.Il laisse dans le deuil les membres de sa famille religieuse ainsi que plusieurs amis.Funérailles le mardi 19 septembre à 11h, à la chapelle de :300, ch. du Bord de l'Eau, LavalAccueil dès 9h à la chapelle pour l'exposition.L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame au lot des Frères à Ottawa.