Achat des terres de Rabaska par Québec: Lévis doit poser ses conditions, réclame l'opposition

Lévis doit poser ses conditions dans l'entente qui liera le gouvernement du Québec et Rabaska pour l'achat des terres situées dans l'Est de Lévis, réclame l'opposition à l'hôtel de ville, qui imagine la création d'un «écoparc industriel» à cet endroit.

Le Journal révélait vendredi qu'une entente est signée entre la société en commandite Rabaska et le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de l'Économie de Pierre Fitzgibbon, pour l'achat par l'État des 272 hectares de terres situées dans l'est de Lévis.

L'opposition de Repensons Lévis salue la volonté du gouvernement de «dénouer la situation». «Le gouvernement du Québec serait prêt à procéder à l’acquisition des terres et ainsi, venir à la rescousse de la ville qui, par la démarche d’expropriation, s’est empêtrée dans ce qui aurait pu être une longue saga judiciaire dont l’issue était plus qu’incertaine», a régi Repensons Lévis par voie de communiqué.

Selon le parti qui compte deux élus à l'hôtel de ville, Serge Bonin et Alexandre Fallu, Lévis devra cependant «faire partie d’une entente qui lui est avantageuse et qui devra conjuguer l’environnement et le développement économique durable».

Protection des milieux humides et agricoles

Il est important pour les élus de l'opposition que Lévis négocie cette entente à ce moment-ci, avant que les dés soient jetés et que la transaction soit conclue. L'opposition réclame la protection des milieux humides, la conservation de certaines terres arables. Elle suggère également «d’envisager la création d’un « écoparc industriel » sur une partie des terres de Rabaska, en mettant l'accent sur les créneaux de la construction navale et de la filière batterie, tout en ayant comme priorité la carboneutralité des entreprises qui s’y installeraient.»

Repensons Lévis est contre tout projet d'usine de gaz naturel liquéfié.

L'agriculteur Jean Gosselin, qui se bat depuis des années pour la réinclusion des terres dans le giron agricole, voit d'un bon oeil l'acquisition de la propriété par Québec. «On est maître chez nous, on est sur notre terrain. On est entre Québécois. Avec le réchauffement climatique et les difficultés d'approvisionnement pendant la pandémie, le premier ministre avait souligné l'importance d'être capable de se nourrir», souligne-t-il. Il continue d'espérer que le ministre de l'Agricultre André Lamontagne saura convaincre ses collègues de réintégrer le tout en zone verte.

Pas de commentaire de Lehouillier

Du côté du cabinet du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, on n'a pas voulu commenter la nouvelle, puisque le maire est en vacances.

Rabaska et le Port de Québec se sont aussi faits avares de commentaires. Rabaska a réagi par la voix d'une relationniste, pour affirmer qu'elle travaille «avec les autorités provinciales, municipales et portuaires afin de trouver une solution acceptable à tous pour l’avenir de ses terres situées à Lévis». Le Port dit toujours croire au potentiel de ce terrain et travaille lui aussi à trouver «une solution qui permettra le meilleur usage de ce terrain au bénéfice de la région et de toute la communauté».