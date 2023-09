Acheter un chauffe-terrasse : les précautions à prendre, qu’il soit électrique ou au propane

Personne ne veut que la belle saison se termine. Alors, pour allonger les soirées sur la terrasse cet automne, tournez-vous vers l’achat d’un chauffe-terrasse. Petit guide pour trouver ce qu’il vous faut.

Propane ou électrique ?

Chauffe-terrasse au propane

On les utilise avec une bonbonne de propane, comme pour les barbecues, dissimulée dans la base de l’appareil qui prend souvent l’apparence d’une tour ou d’une lampe sur pied. Ils sont généralement plus puissants que les électriques, permettant de réchauffer une plus grande surface. Toutefois, ils ne doivent être utilisés que pour des espaces bien aérés. Ne les installez pas près des fenêtres ou des portes pour éviter que le monoxyde n’entre dans la maison.

Leur prix varie entre 200 et 700 $ pour des chauffe-terrasse d’une puissance de 40 000 à 46 000 BTU/h.

Chauffe-terrasse électrique

Ces appareils nécessitent d’être branchés à une source de courant de 240 V afin de distribuer de la chaleur par rayonnement infrarouge. Il existe de nombreux modèles – un appareil suspendu ou autoportant, une tour, une barre à fixer au mur, etc. – avec des puissances variées. Ces appareils peuvent être installés dans un endroit fermé (une galerie, une véranda, un garage, etc.). Assurément un choix plus écologique, car aucun gaz ni émanation ne sont rejetés autour de vous.

Le prix des plus petits modèles débute autour d’une centaine de dollars – parfois moins quand ils sont en solde –, mais peut grimper selon leur puissance, qu’on calcule en watts.

Prudence et sécurité

Faites attention aux émanations toxiques des appareils au gaz.

Assurez-vous de garder votre appareil sous surveillance et hors de la portée des enfants.

Ne déplacez pas un appareil en fonction. Attendez qu’il soit refroidi avant de le faire.

Installez votre appareil sur une surface plane et solide. Évitez de le placer sur le gazon, sur une surface inégale ou surélevée.

Vérifiez que le modèle choisi possède un dispositif anti-basculement.

Ayez un extincteur d’incendie à proximité.

Cherchez un appareil certifié par un organisme de certification accrédité.

Et le vent ?

Un appareil à infrarouge émet de la chaleur radiante qui n’est pas altérée en cas de vent, ce qui n’est pas la même chose avec ceux qui présentent une flamme (au propane).

Chauffe-terrasse au propane 42 000 BTU/379 $ (Rona)

Cet appareil permet de générer une puissance de 42 000 BTU et offre une combustion maximale de 13 heures. Sa forme de pyramide permet une bonne stabilité et plus de sécurité.

Photo fournie par Rona

Chauffe-terrasse électrique ENERG+/325 $ (Walmart)

Cet appareil portatif propose 3 réglages de puissance et peut être branché sur une prise murale standard de 120 V. Il est doté d’une manette de contrôle et d’un dispositif anti-basculement pour plus de sécurité.

Photo fournie par Walmart

Chauffe-terrasse Dr Infrared Heater DR-238/214 $ (Amazon)

Un appareil très fonctionnel avec ses 3 réglages de puissance et sa confection robuste. Ce chauffage d’appoint peut être installé sur votre terrasse, mais aussi dans votre atelier, votre cabanon, votre garage, etc. Le modèle à considérer pour un petit budget !