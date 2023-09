Brunch champêtre au profit du GMF Clinique médicale de Sainte-Adèle

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, dont le président du CA est Michel Rochon, a permis de recueillir la somme de 25 000 $ au profit du GMF Clinique médicale de Sainte-Adèle. L’hôte de l’événement, Érik Péladeau, était fier d’annoncer que dorénavant, il serait l’hôte du brunch qui se tiendra chaque dimanche de la fête du Travail.

Photos fournies par Michel Guertin

Le montant amassé servira à acheter des équipements pour la santé des gens des Pays-d’en-Haut. Sur la photo on voit la Dre Laurence Harvey, la Dre Geneviève Gauthier, copropriétaire de la Clinique GMF Sainte-Adèle, la Dre Maryse Tousignan, le Dr Philippe Melanson, copropriétaire de la Clinique GMF Sainte-Adèle, et Guy Vandenove, du CA de la Fondation.

Le maire d’Estérel, Frank Pappas, Joanne Dubé, Metro Ste-Adèle, qui a bien connu le regretté Pierre Péladeau, et Gaétan Gagné, conseiller municipal de Sainte-Adèle, ont rencontré Pierre Rolland, un grand ambassadeur la FMLPDH.

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut a pour mission d’améliorer et de soutenir la santé et le bien-être de la population. On voit sur la photo Daniel Desjardins, DG de la FMLPDH, Sylvain Lavoye, de Gestion Sylcorp, Érik Péladeau et Sonya Éthier, de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle.

Un grand philanthrope, Jean-Marc Gagné, du Canadian Tire Ville LaSalle, est en compagnie de Michel Beaudry, Érik Péladeau, l’hôte de la journée, et Robert Milot.

Le brunch a eu lieu au domaine qui a accueilli les fameux Pow-Wow de Pierre Péladeau, fondateur de Québecor. On voit dans l’ordre habituel : Mélanie Girard, Jean-Marc Gagné, Stéphane Giroux, Andrée Brunet, Yvon Martin, un bon ami du regretté Pierre Péladeau, Carol Richard et Érik Péladeau.

La mascotte WOW de la FMLPDH accompagne les employées de la clinique, dont Marie-Pier St-Georges, Catherine Petit, Mélanie Gagné, Manon Dubois, Manon Broomfield et Karine Charbonneau, qui étaient bénévoles pour l’événement.