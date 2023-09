Danièle Sauvageau justifie son choix

C'est maintenant officiel, Kori Cheverie dirigera la formation montréalaise dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Lors d'une entrevue avec Félix Séguin, vendredi, Danièle Sauvageau a expliqué pourquoi son choix s'était arrêté sur elle.

«J'ai eu le plaisir de travailler avec Kori lors de la dernière saison. J'ai appris d'elle, on a appris ensemble et on a appris qu'on pouvait travailler et grandir ensemble. C'était un critère très important, pour moi. À la fin de l'année, elle a été nommée l'entraîneuse de l'année. Ce sont les joueuses qui votaient. J'ai bien compris qu'elle était autant appréciée par les joueuses, que par moi et le reste de l'équipe.»

La directrice générale de la formation montréalaise estime que l'expérience de Cheverie faisait d'elle une candidate incontournable pour le poste.

«Elle a une feuille de route extraordinaire. Elle a été adjointe avec l'équipe universitaire Ryerson, du côté masculin. Elle est déjà dans le giron de Hockey Canada depuis 2018. Elle a été invitée par les Penguins de Pittsburgh. Sur le plan technique, elle a été exposée à plusieurs philosophies et différents systèmes. Lorsqu'on parle de hockey, ce sont des longues conversations et elle cherche toujours la meilleure solution.»

En ce qui concerne la barrière de la langue, Sauvageau estime que ce ne sera bientôt plus un problème. Cheverie est déterminée à apprendre à parler le français et elle a déjà pris des démarches pour l'aider à atteindre son objectif.

«Elle est déjà à Montréal. Elle est déjà inscrite à des cours. Combien de temps ça va prendre? Elle sait qu'elle va devoir l'apprendre le plus rapidement possible. On va lui donner une petite chance. Une chose est certaine, elle est bien consciente du marché et elle désire apprendre le français.»

