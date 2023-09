POISSANT, Robert



De Ormstown, le 7 septembre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé Robert Poissant.Il laisse dans le deuil sa fille Carole (Mario Schinck) et son fils Marc-André, son frère Jean ainsi que ses petits-fils Yannick et Gabriel.Robert est connu pour avoir travaillé de longues années à la Goodyear de Valleyfield. C'était un homme plein de joie de vivre et qui avait un très grand coeur.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 16 septembre 2023 à 15h30 au cimetière Saint-Malachie d'Ormstown.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLEwww.mcgerrigle.com