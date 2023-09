Logan Mailloux et le CH en rodage

BUFFALO | Logan Mailloux a de grandes ambitions à son premier camp des recrues, deux ans après son repêchage en 2021. Quelques heures avant le départ de l’équipe en autobus vers la ville des Sabres jeudi matin, le défenseur de 20 ans avait dit qu’il visait un poste avec le Canadien.

On attendra avant de juger ce commentaire. Il y avait la nervosité. Il y avait la grande marche entre le rythme de jeu avec les Knights de London dans la Ligue junior de l’Ontario et un match à un tournoi des recrues de la LNH.

Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo ci-dessus.

Mais à son baptême avec le Tricolore, Mailloux a surtout joué comme un jeune défenseur de 20 ans qui a encore besoin de gagner en millage.

L’Ontarien a connu une sortie difficile dans ce revers de 6 à 3 contre les espoirs des Sabres, vendredi, au LECOM Harborcenter.

Mailloux se retrouvait sur la glace du centre d’entraînement des Sabres pour les trois premiers buts des locaux. Sur le deuxième but, le numéro 94 a arrêté de patiner plutôt que de récupérer la rondelle qui se dirigeait vers le coin de la patinoire. Il s’attendait à un dégagement refusé. Une erreur mentale.

Isak Rosen, un choix de premier tour des Sabres en 2021, a profité de cette gaffe pour déjouer Jakub Dobes quelques secondes plus tard.

Cinq choix de premier tour

Les Sabres ont dominé cette rencontre contre la bande à Jean-François Houle. Sur papier, ils comptaient sur cinq choix de premier tour en Matthew Savoie, Jiri Kulich, Zach Benson, Ryan Johnson et Rosen.

Savoie, le 9e choix à l’encan de 2022, a marqué deux buts. Le jour n’est pas si loin où les Sabres sortiront enfin de leur reconstruction. Ils ont du talent et de gros espoirs, surtout à l’attaque.

Dans le camp du Tricolore, il y avait trois choix de premier tour en Mailloux (2021), Filip Mesar (2022) et David Reinbacher (2023).

William Trudeau, Miguël Tourigny et Joshua Roy ont touché la cible pour les visiteurs.

Des joueurs sous la loupe

Jakub Dobes

Il a gardé son équipe dans le match en première période avec 12 arrêts. Le gardien tchèque est rapide, il a une bonne mitaine et il lit bien le jeu. On l’a toutefois senti moins à l’aise en fin de rencontre.

David Reinbacher

Cinquième choix au total au dernier repêchage, Reinbacher a joué principalement à la droite de William Trudeau qui portait le « C » pour ce match. L’Autrichien a joué une rencontre honnête sans rien de spectaculaire. Il n’a pas bien paru sur le quatrième but des Sabres en se montrant trop agressif à sa ligne bleue.

Owen Beck

Beck reste Beck. Il joue avec cœur, il bloque des tirs. Mais il n’avait pas un grand flair offensif dans ce match. Il se retrouvait au centre d’Emil Heineman et Joshua Roy.

Filip Mesar

Un match ordinaire. Et on reste gentil. Il a manqué plusieurs de ses passes. Le Slovaque cherchera à rebondir samedi contre les espoirs des Bruins de Boston. On pourrait écrire le même mot pour Sean Farrell.

William Trudeau

Il a une année dans le corps dans la Ligue américaine et ça paraît. Trudeau était l’un des bons défenseurs des siens contre les rapides attaquants des Sabres.

Xavier Simoneau

Simoneau est un ailier combatif. Il a un moteur qui n’arrête jamais. Il a marqué le premier but de ce match. Un des joueurs les plus visibles positivement dans le camp du CH.

Xavier Simoneau a marqué le premier but du match

Mats Lindgren a cependant rapidement répliqué pour les Sabres

Au deuxième vingt, Miguel Tourigny a redonné les devants au CH

Isak Rosen a ensuite ramené les deux équipes à la case départ

Zach Benson et Matt Savoie ont uni leurs forces pour donner les devants aux Sabres

Joshua Roy permet au CH de créer l'égalité tôt en troisième

Un peu plus d'une minute après le but de Roy, Tyson Kozak redonne les devants aux Sabres

Matt Savoie inscrit son deuxième but du match pour donner une avance de deux buts aux Sabres pour la première fois de l'affrontement

Jiri Kulich enfonce le dernier clou dans le cercueil pour faire 6-3.