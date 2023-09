La principale cause de la crise du logement est un gros tabou

Il y a 50 ans, l’économiste suédois Assar Lindbeck avait lancé une phrase-choc. « Le contrôle des loyers apparaît comme la technique la plus efficace actuellement connue pour détruire une ville, à part les bombardements. » Lindbeck était pourtant un économiste plutôt à gauche, mais il avait mesuré les effets d’une telle politique.

Le contrôle des loyers est une cause centrale dans la crise du logement que nous vivons dans les villes. Soyons clair, j’écris cela pour faire réfléchir et éveiller le public. Je l’écris parce que c’est une vérité connue depuis des décennies.

Politiquement risqué

Je sais bien qu’aucun gouvernement n’osera toucher à cela. Aucune n’avouera même y réfléchir.

Parce que la logique simple consiste à penser que si l’on enlève le contrôle des loyers, les propriétaires vont exagérer et les loyers vont grimper. J’avoue qu’agir d’un seul coup dans une situation de crise comme celle que nous vivons créerait tout un chambardement et des conséquences malheureuses.

Je demeure convaincu qu’il faut prendre un instant pour se demander quels sont les facteurs fondamentaux qui nous ont poussés dans un tel gâchis. Il manque de logements et il ne s’en construit plus vraiment.

Voici ce que dit la théorie économique sur le contrôle des loyers. Lorsque vous l’implantez, l’effet sera bénéfique à court terme pour les locataires. En limitant le taux de hausse de loyers autorisé, le gouvernement ralentit les hausses de prix. Le parc locatif est déjà en place, les propriétaires baissent un peu leur marge de profit, mais rien de majeur. Cela durera disons pour la première décennie.

Durant la seconde décennie d’application du contrôle des loyers, les propriétaires vont commencer à ressentir que le logement locatif est moins rentable. On est encore loin d’une crise, mais on mettra la pédale douce sur les rénovations et quelques-uns songeront à transformer leurs logements en condos.

Troisième décennie, le marché commence à être plus déséquilibré par la fixation artificielle d’un prix par l’État. Le parc locatif vieillit mal dû à un déficit d’entretien. Il ne se construit vraiment plus assez de nouveaux logements, les taux d’occupation demeurent bas. De plus en plus d’unités se transforment en condos.

La crise

Après 40 ans, les gros problèmes apparaissent. Il manque cruellement de logements. La rareté met une pression à la hausse sur les prix. Les propriétaires utilisent tous les subterfuges et exceptions de la loi pour soustraire leurs appartements aux mécanismes de contrôle. Ce qui reste de moins cher, ce sont des taudis, résultats d’un manque honteux d’entretien.

Ce jour-là, ceux qu’on devait protéger au départ, les personnes à faible revenu, deviennent les victimes. Ils se retrouvent souvent en grande difficulté pour se loger.

C’est de la théorie mon histoire ? Dites-moi que ce n’est pas grosso modo ce qui s’est passé au Québec depuis 40 ans. Le PQ a institué la Régie du logement en 1980...