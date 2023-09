L'armée israélienne lance une frappe sur Gaza après des violences à la frontière

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir lancé une frappe aérienne sur Gaza en réponse à des violences survenues lors d'un rassemblement à la frontière, au cours duquel plusieurs Palestiniens ont été blessés, selon des responsables de la santé.

Cette frappe est la première depuis début juillet, lorsque Israël avait répliqué à des tiers de roquettes depuis Gaza, en réponse à l'opération israélienne la plus meurtrière en Cisjordanie occupée depuis des années.

Selon l'armée, la cible de cette frappe était «un poste militaire appartenant à l'organisation terroriste du Hamas dans le nord de la bande de Gaza».

Un porte-parole militaire a indiqué que cette frappe avait visé une zone où des Palestiniens s'étaient rassemblés plus tôt dans la journée de vendredi, à proximité du point de passage de Karni, fermé en permanence.

Une source de sécurité dans le territoire palestinien a déclaré à l'AFP, sous couvert d'anonymat, qu'Israël avait «bombardé un poste d'observation de la résistance à l'est de la ville de Gaza».

Aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat après la frappe.

Plus tôt dans la journée, un journaliste de l'AFP présent lors de la manifestation a vu des Palestiniens lançant des pierres et des explosifs sur les forces israéliennes de l'autre côté de la frontière, et deux manifestants blessés par balle.

Des panaches de fumée noire ont envahi la zone lorsque des Palestiniens ont incendié des pneus.

Selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, 12 Palestiniens ont été blessés lors de différents rassemblements le long de la frontière.

L'armée israélienne a précisé que «plusieurs engins explosifs et grenades» avaient été lancés sur des soldats, mais aucun n'a été blessé.

La frappe aérienne intervient après une explosion mercredi qui a tué au moins cinq Palestiniens lors d'un rassemblement à la frontière.

Un témoin avait déclaré à l'AFP que cet engin, porté par un manifestant, pourrait être une grenade.

La bande de Gaza, territoire palestinien pauvre et exigu, est soumis à un blocus israélien depuis que le mouvement islamiste Hamas y a pris le pouvoir en 2007.

Ces dernières années, de nombreuses guerres ont opposé les activistes de Gaza aux forces israéliennes.

En mai, Israël et des groupes armés palestiniens se sont affrontés à coup de frappes aériennes sur la bande de Gaza et de roquettes tirées vers le sol israélien. Ces violences ont coûté la vie à 34 Palestiniens et une Israélienne.