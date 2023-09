Les Alouettes s’accrochent en vain face aux Argonauts

Les Alouettes se sont accrochés, prenant même les devants au quatrième quart, mais ce ne fut pas suffisant face aux puissants Argonauts, encaissant une quatrième défaite consécutive.

Même si la formation montréalaise s’est ajustée et a compétitionné avec la meilleure équipe de la section Est, elle a perdu sa courte avance en fin de rencontre, s’inclinant 23-20.

Les Alouettes (6-7) n’ont donc pu venger leur cuisant revers de 39-10 subi samedi dernier à Toronto (11-1). Mais ils ont mieux paru, se donnant une chance de l’emporter.

Devant une foule enthousiaste de près de 18 000 spectateurs au stade Percival-Molson en ce confortable vendredi soir de fin d’été, la troupe de Jason Maas n’a pas été dominée comme la semaine passée, mais elle n’a pas été en mesure de signer un premier gain face à une des trois meilleures équipes de la Ligue canadienne de football en 2023.

«C’est toujours difficile de perdre, mais ce l’est encore plus quand on perd en fin de partie comme ça, après avoir bataillé toute la soirée, a mentionné l’entraîneur-chef Maas. Nous devons apprendre à gagner et apprendre de ce genre de leçons.»

Mack dans le club des 1000

Les deux mots d’ordre à l’entraînement au cours des derniers jours était «discipline» et «protéger le ballon», ce que les joueurs des Alouettes ont respecté, à l’exception de la tentative de placement de David Côté dans les derniers instants du match. Les Argos ont bloqué le botté pour s’assurer de la victoire.

Ces derniers ont bien failli perdre en raison de l’indiscipline, ne contenant pas leur frustration après les sifflets.

Les visiteurs ont d’ailleurs voulu passer un message à Austin Mack en début de soirée, en le rudoyant. Le receveur éloigné avait été expulsé dès le premier quart samedi dernier après avoir frappé un adversaire.

Mais Mack est demeuré de glace et concentré. Arrivé dans le match le couteau entre les dents, avec le désir de se racheter auprès de ses coéquipiers, de ses entraîneurs et des partisans.

Le meilleur receveur du circuit en a d’ailleurs profité pour franchir le cap des 1000 verges cette saison, grâce à une soirée de 45 verges en 10 portées.

La tête haute

L’absence du porteur de ballon William Stanback, blessé à une main samedi dernier, ne s’est pas trop fait sentir. Les Als ont souvent utilisé le jeu aérien, ce qui a mené au touché de Tyson Philpot, qui a capté une passe de 14 verges du quart Cody Fajardo, au début du quatrième quart.

L’autre majeur des favoris locaux a été l’œuvre de Caleb Evans sur une faufilade du quart au troisième engagement. Chaque fois, les Alouettes ont pris les devants.

Fajardo a complété 30 de ses 39 tentatives de passes, bon pour 275 verges et une interception.

«En première demie, nous n’avons pas joué comme nous le souhaitions à l’offensive. Cody [Fajardo] est revenu en force, lançant bien le ballon et nous donnant des chances d’avancer sur le terrain. Il peut sortir la tête haute, comme tous nos joueurs», a indiqu. Maas.

Une première pour Sankey

Darnell Sankey a effectué ses débuts dans l’uniforme bleu, blanc et rouge. Le secondeur a semblé s’amuser, il a bien communiqué sur le terrain avec ses nouveaux collègues, a même animé la foule, en plus de réaliser cinq plaqués.

Toutefois, les Als ont perdu les services du demi-défensif Ciante Evans, atteint à la tête, au deuxième quart.

Un jeune fan sur le terrain

Un jeune spectateur a décidé de sauter sur le terrain au troisième quart. Le partisan a couru pendant presqu’une minute, traversait le terrain dans les deux sens.

Il s’est facilement distancé d’un premier agent de sécurité et après avoir évité quelques plaqués, il s’est finalement jeté au sol devant les nombreux employés qui avaient réussi à l’encercler.