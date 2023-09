Les heures de Babcock à Columbus comptées?

Les heures de Mike Babcock derrière le banc des Blue Jackets de Columbus seraient peut-être comptées selon Darren Dreger.

L’informateur était de passage à l’émission «First Up» de TSN1050 vendredi matin pour commenter le dossier.

«Je crois personnellement qu’aujourd’hui, c’est un moment pivot pour Babcock» a mentionné Dreger.

La Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs se rencontraient vendredi matin pour parler de plusieurs dossiers, dont celui de Babcock.

Le directeur exécutif du syndicat des joueurs Marty Walsh et son adjoint Ron Hainsey ont rencontré des joueurs des Blue Jackets jeudi, afin de recueillir leur version des faits.

«Selon les informations qui ont été découvertes au cours des 48 dernières heures, je crois qu’il y a une chance que l’emploi de Babcock soit en jeu. Je ne signale pas et je ne prédis pas que ça va arriver, mais je soulève la possibilité», a déclaré Dreger sur les ondes de TSN1050.

Rappelons que mardi, le balado «Spittin’ Chiclets» a révélé que Babcock fouillait dans la vie privée de ses joueurs.

Selon l’entraîneur, l’histoire rapportée par Paul Bissonnette dans le balado est tout simplement fausse.

«En rencontrant nos joueurs et notre personnel, j’ai demandé de me montrer, sur leurs téléphones, des photos de leurs familles, et ce, dans le but d’apprendre à les connaître. Il n’y avait aucun autre objectif derrière cette initiative», a déclaré le pilote.