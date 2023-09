Les plus belles merveilles du Maroc

Dans son balado à QUB radio , l’animatrice d'origine marocaine Yasmine Abdelfadel a livré un touchant témoignage afin de souligner la tragédie qui a secoué le Maroc en septembre 2023.

« Malheureusement, les images ne rendent pas justice à ce qu’est le Maroc. Le Maroc, c’est plus qu’un séisme. C’est plus que des montagnes. C’est plus que des débris. »

À la lumière de ces sages paroles, l’équipe de QUB radio s’est entretenue avec Yasmine afin de partager un autre message : dans ce moment rempli d’horreurs et de douleur, il faut se rappeler que le Maroc est rempli de beauté. Voici les plus belles merveilles marocaines à découvrir, selon l’experte.

Frissons garantis : écoutez en exclusivité le témoignage bouleversant et touchant qu'a livré Yasmine Abdelfadel à l'équipe de QUB radio :

Marrakech

Marrakech, la ville ocre. Comme disent si bien les Marocains : « Tu peux aller à Marrakech et mourir après, tu auras tout vu ! »

Tanger

Ville bleue à mi-chemin entre la méditerranée et l’atlantique, Tanger est un incontournable du pays selon l’animatrice.

Fès

Saviez-vous que la toute première Université à travers le monde entier a été fondée à Fès? Pour l’érudite qu’est Yasmine Abdelfadel , Fès est une grande fierté et définitivement un arrêt à ajouter sur notre liste.

Ouarzazate

Endroit prisé pour la production de films hollywoodiens tels que les grands succès La Momie et Gladiateur , les amateurs de cinéma seront servis en visitant Ouarzazate.

Sahara

Comment parler du Maroc sans parler du Sahara? Aucun doute, il faut voir les dunes du Sahara au moins une fois dans sa vie.

Laâyoune

À mi-chemin entre une dune de sable et l’Atlantique : Laâyoune est un endroit unique dans lequel on peut à la fois monter une dune de sable et la surfer.

Agadir

La capitale du surf africaine, une ville où il fait beau 360 jours sur 365 jours : avons-nous réellement besoin d’un argument supplémentaire pour vouloir visiter cet endroit?

Le Maroc, c’est beaucoup plus qu’une tragédie, « c’est une culture, c’est une gastronomie, c’est un peuple hyper accueillant ». D’une voix ferme et solennelle, l’animatrice clôt son hommage avec une finale poignante.

« Le Maroc, mon Maroc, c’est une richesse profonde qui va construire pierre par pierre ce qu’il a toujours été et ce qu’il sera dans l’avenir. »