Les problèmes mentaux font des ravages en prison, confie l'ex-détenu Mario Lirette

Ancien détenu condamné à huit mois de prison pour fraude, l’animateur Mario Lirette est revenu sur son expérience à la prison de Bordeaux, soulignant notamment la détresse psychologique de certains prisonniers.

«La maladie mentale fait des ravages à l’intérieur, si on ne donne pas les pilules aux personnes qui en besoin», a confié Mario Lirette en entrevue avec l'animateur Mario Dumont sur LCN, vendredi.

«[Certains détenus] peuvent sauter une coche et ça peut tomber sur n’importe qui», a-t-il ajouté.

Mario Lirette a été condamné pour fraude. Il a purgé le tiers de sa peine de deux ans moins un jour, avant d’être libéré sous condition.

L’animateur a décidé de partager son expérience pour éviter que d’autres citoyens fassent la même erreur que lui. Mario Lirette soutient avoir fermé les yeux dans une histoire de fraude.

«Je suis un criminel, mais je ne me suis pas senti en danger», a-t-il soutenu, précisant tout de même qu’il faut toujours rester prudent.

Mario Lirette s’est impliqué à la buanderie pour se garder occuper. Il a pu obtenir ce travail payé 5,25 $ de l’heure puisqu’il n’était pas considéré comme étant violent. Ses revenus lui ont permis de subvenir à ses besoins en détention.

L’ex-détenu a tout de même rapidement commencé à compter les jours avant sa libération.

«Tu commences à compter les jours, lorsque tu réalises vraiment que tu es en prison pour de vrai, a indiqué Mario Lirette. On commence par compter les jours et les semaines. Ma technique était de compter les dizaines de jours. Ça me convenait, mais il y en a qui compte les mois et les années.»