Les joueurs des Jets heureux de revoir deux piliers

À la suite d’une saison parsemée de hauts et de bas ainsi que d’une élimination expéditive au premier tour des séries, les Jets de Winnipeg ont vécu un été mouvementé et les rumeurs ont alimenté le quotidien des médias locaux, mais le retour de quelques éléments-clés a apaisé l’humeur des joueurs de l’équipe.

Le directeur général Kevin Cheveldayoff a notamment échangé le Québécois Pierre-Luc Dubois aux Kings de Los Angeles afin d’acquérir Gabriel Vilardi, Alex Iafallo, Rasmus Kupari et un choix de deuxième tour. Puis, le contrat de Blake Wheeler, désormais avec les Rangers de New York, a été racheté. Et, peu s’en fallu pour que le gardien Connor Hellebuyck et l’attaquant Mark Scheifele s’envolent sous d’autres cieux. Il faut rappeler qu’ils seront admissibles à l’autonomie complète après la saison et qu’une transaction demeure une possibilité d’ici la prochaine date limite des échanges.

Les deux hommes se présenteront cependant au camp d’entraînement des Jets avec l’intention d’aider leurs coéquipiers. Ceux-ci sont d’ailleurs très heureux de compter sur des athlètes ayant fait leurs preuves. Leur départ aurait signifié aux yeux de certains, entre autres le défenseur Brenden Dillon, le début d’un processus de reconstruction.

«Allons-nous encore essayer d’être des aspirants ou commencerons-nous à rebâtir cette équipe? Ou ferons-nous jouer des jeunes?, s’est-il déjà questionné, tel que rapporté par le quotidien "Winnipeg Sun". Quels seront les plans? J’imagine que personne ne le sait réellement d’ici le premier jour du camp, quand on voit un peu ce que nous avons. Là, avec ces deux gars-là, on a une chance de gagner à chaque soir.»

«Je suis super heureux de les voir ici, a ajouté l’arrière Josh Morrissey. Vous lisez des trucs et vous ne savez jamais ce qui est crédible ou à quel point il faut accorder de l’attention à ces nouvelles. Le plus important, c’est que les deux sont ici et je serai le premier à les accueillir à la porte. En tant que joueur ayant signé pour cinq ans, je ne veux jamais faire partie d’une reconstruction durant ma carrière.»

Baume sur la plaie

Morrissey et Dillon ont été très attentifs au cours des derniers mois. Le départ de Dubois et de Wheeler leur a laissé un goût amer et si Hellebuyck, un gagnant du trophée Vézina, ou Scheifele avait suivi, le mal aurait été plus intense. Toutefois, ils préfèrent s’encourager en se rappelant des nouvelles acquisitions des Jets.

«L’organisation nous a transmis un message clair quand ils ont obtenu ces joueurs pour "Dubie" [Dubois]; elle n’allait pas emprunter la route des choix de repêchage, a affirmé Morrissey. Elle nous a donné le signal: ces gars sont très bons et nous aideront à remporter des parties maintenant.»

Aussi, il semble que les trois anciens patineurs des Kings aient déjà fait une excellente première impression. «Je suis là depuis une journée seulement, mais ils ont l’air en forme. Ils ajouteront beaucoup de profondeur à notre formation. Je n’ai entendu que de bons commentaires à leur sujet», a souligné Morrissey.