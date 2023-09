L’OSM inaugure la Place de la musique DO-RÉMI à Montréal-Nord

L'Orchestre Symphonique de Montréal a inauguré vendredi matin la Place de la musique DO-RÉMI près de l’école Saint-Rémi Annexe à Montréal-Nord, qui accueille le programme La musique aux enfants.

« J’ai commencé la musique à 14 ans grâce au programme d’éducation musicale El Sistema. La musique aux enfants me rejoint donc particulièrement ! C’est merveilleux que les enfants soient en mesure de faire de la musique à la Place de la musique DO-RÉMI, ce qui peut aussi attirer l’attention et la curiosité des passants », raconte Rafael Payare, directeur musical et chef d’orchestre de l’OSM.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

C’est le chef émérite de l'OSM Kent Nagano qui a d’abord imaginé le programme La musique aux enfants, lancé en 2016, ayant lui-même eu accès très jeune à la musique. L’idée ? Permettre à plus de 200 enfants de 4 et 5 ans d’apprendre la musique quotidiennement, entre violon, piano et chorale. D’autres activités connexes permettent d’ailleurs à ces enfants de poursuivre dans cette voie à prix réduit et aux parents de s’impliquer dans la chorale.

La murale Symphonie de l’artiste montréalais Astro décore la place publique DO-RÉMI dotée d’une scène, qui s’inscrit dans une volonté de médiation culturelle à Montréal-Nord. En plus des enfants qui font partie du programme La musique aux enfants, tout un chacun pourra profiter de cet espace vert aux abords du boulevard Pie-IX.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Les personnes présentes à l'inauguration et les passants ont pu écouter l’interprétation de la chanson À l’école Saint-Rémi par quelques enfants dirigés par Rafael Payare, ainsi que L’hymne à la joie avec le quintette de cuivres de l’OSM.

« C’était très, très mignon. En apprenant la musique, on réalise vite que la mélodie et l’harmonie doivent s’entendre, sinon ça ne fait que du bruit. On doit harmoniser, respecter. Je pense que notre monde serait meilleur si on l’abordait de cette manière. Quand on peut découvrir ça très jeune, c’est merveilleux », explique Rafael Payare, lui-même papa de filles de 7 ans et 19 mois.

« La maternelle permet un éveil sur le monde autour de soi. Grâce à ce programme, on ouvre une porte sur la musique. On observe une très grande ouverture d’esprit des enfants à ce premier contact avec la musique classique. Ça peut même devenir une source de motivation pour les enfants, qui ont hâte de venir à l’école pour assister à leur cours de musique », explique Geneviève Bigonnesse, gestionnaire principale du programme.

Émilie, petite fille de 6 ans qui fait partie du programme, a les yeux qui brillent en se confiant sur son expérience : « Chaque jour, j’ai hâte de jouer de la musique. J’aimerais ça être musicienne un jour ! »

L’aménagement de la Place de la musique DO-RÉMI a été rendu possible grâce à l’investissement de l'arrondissement de Montréal-Nord et au soutien du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île.